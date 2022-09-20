Опубликовано постановление о введении балльной оценки уровня локализации производства вычислительной техники

Подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации. постановление правительства от 13.09.2022 № 1599 об изменении постановления от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» – документ вводит систему оценки уровня локализации производства вычислительной техники, основанную на количестве условных баллов, начисляемых изделию по формальной методике.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Документ, напомним, разработан Минпромторгом и содержит перечень условий, в соответствии с которыми печатным платам, ноутбукам, запоминающим устройствам и иной продукции начисляются условные «баллы». От количества баллов зависит степень локализации производства.

Смысл новации состоит в стимулировании импортозамещения. Продукция, производство которой полнее локализовано, должна получить преимущества при госзакупках.

Балльная система сменяет действовавшие с 1 января 2021 года правила адвалорной доли, согласно которым в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга могла попасть только та вычислительная техника, где стоимость иностранных комплектующих составляет не более 35% от цены товара и обязательно используется российский центральный процессор.

Как пояснили в Минпромторге, новая система не зависит от цен на закупаемые комплектующие и колебаний курса рубля.

Правило адвалорной доли не отражает применение российских комплектующих в составе готовой продукции, а её достижение может осуществляться за счёт повышения цены готовой продукции и закупки производителем российских комплектующих по наиболее высоким ценам в целях занижения доли стоимости иностранных комплектующих, — сказали в министерстве.

Кроме того, постановление вводит дифференциацию вычислительной техники на радиоэлектронную продукцию первого или второго уровня – уровни будут различаться наличием или отсутствием в составе продукции российского центрального процессора.

Преимущественная поддержка должна быть нацелена на продукцию с российскими процессорами, использование которых должно стимулироваться повышением «проходных» баллов. Под схему двух уровней также планируется подстроить механизмы поддержки отрасли, в том числе в рамках госзакупок и субсидий. Соответствующий проект изменений в механизм поддержки российских производителей радиоэлектроники в рамках госзакупок уже разработан Минпромторгом России, — сообщили в Минпромторге.

В частности, на госзакупках планируется предоставлять приоритет продукции на российском процессоре по отношению к аналогичной российской продукции, но оснащённой иностранным процессором.