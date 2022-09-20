Испания приступила к подготовке украинских военнослужащих на своей территории

Источник изображения: topwar.ru

Испания запустила программу обучения украинских военнослужащих. Подготовка проводится на территории Испании в Сарагосе. Об этом говорится в сообщении испанского Минобороны.

Испания обучит двадцать украинских военнослужащих обращению с западными вооружениями, поставляемыми на Украину, более точную информацию испанские военные открывать отказываются. Также неизвестно, какое время будет отведено на обучение, будут ли набираться другие группы, или все ограничится этими 20 военнослужащими ВСУ, вытянувшими свой счастливый билет побывать в Испании в разгар боевых действий. Группа украинских военных уже прибыла в Испанию, обучение стартовало с сегодняшнего дня, т.е 19 сентября.

С этого понедельника испанские войска тренируют украинских солдат

- говорится в сообщении Минобороны Испании.

Ранее в Мадриде заявили, что готовятся запустить собственную программу обучения украинских военнослужащих, аналогичную британской. Но если военные инструкторы из нескольких стран готовят на территории Соединенного Королевства более 10 тысяч солдат для ВСУ, то Испания с подготовкой 20 солдат как-то не смотрится.

Ранее сообщалось, что в программу обучения войдет медицинская подготовка, саперное дело, тактика и т.д. Планируется, что в процессе будет использоваться транспорт и снаряжение испанской армии, а вот стрелковое и другое оружие будет соответствовать тому, что применяет ВСУ, т.е. что-то из семейства клонов автоматов Калашникова.

В Минобороны Испании подчеркнули, что у них имеется богатый опыт подготовки иностранных военных, испанские инструкторы готовили военнослужащих армий Афганистана, Ирака и Мали. Подготовят и для армии Украины.