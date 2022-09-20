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ТАСС

Россия внесла инициативы по укреплению Конвенции о запрещении биооружия

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В их числе возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО, создание научно-консультативного комитета, имеющего широкую географию и равные права участников, а также расширение мер укрепления доверия с объявлением государствами о своей деятельности в биосфере

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. РФ предложила инициативы по укреплению Конвенции о биологическом оружии (КБТО) в "нулевом" докладе, принятом по итогам прошедшего консультативного совещания государств - участников КБТО. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по вопросам совещания.

"В связи с тем, что по итогам мероприятия был принят "нулевой", ни к чему не обязывающий доклад, нами предложены инициативы по укреплению КБТО", - сказал он.

В том числе Россией было предложено возобновление переговоров по юридически обязывающему протоколу к КБТО, создание научно-консультативного комитета, имеющего широкую географию и равные права участников, а также расширение мер укрепления доверия с объявлением государствами о своей деятельности в биосфере.

"В связи с тем, что вопросы к военно-биологическим программам США и Украины по-прежнему остаются, Министерство обороны России продолжит дальнейшие шаги по прояснению ситуации", - заключил Кириллов. 

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