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ТАСС

Проверка скафандров на герметичность на МКС прошла под аккомпанемент космического оркестра

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Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

Космонавты подыграли последнему альбому Бурито

МКС, 19 сентября. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС проверили скафандры на герметичность перед возвращением на Землю, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

По его словам, в этот раз проверка впервые прошла под аккомпанемент космического оркестра: Сергей Корсаков играл на специальной электрогитаре, Денис Матвеев - на синтезаторе, а сам Артемьев - на скрипке. Космонавты подыграли последнему альбому Бурито.

В июне на МКС на грузовом корабле "Прогресс МС-20" была доставлена миниатюрная электрогитара для Корсакова, которую он просил передать еще до полета на станцию. На нем же были доставлены струны для скрипки.

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 29 сентября. Их экипаж называют бауманским, поскольку все трое являются выпускниками МГТУ им. Н. Э. Баумана.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. 

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