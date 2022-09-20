США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Представители США признали, что проводили биологические исследования на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Так, в Женеве в начале сентября прошло совещание государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. На этой встрече представители России подняли более 20 вопросов о незаконной деятельности Киева и Вашингтона.

"Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения — пациентах психиатрических больниц. При обсуждении данного вопроса американская делегация признала подобные факты, отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой", — сообщил Кириллов на брифинге.

Украинская сторона также отказалась объяснить экстренное уничтожение документов по военно-биологической программе, заявив, что не находится в суде.

В то же время Москва получила документы, доказывающие, что Украина пыталась прекратить сотрудничество с Управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА).

"Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов ДИТРА на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось", — пояснил Кириллов.

Это подтверждает обращение американского посла в Киеве Джона Теффта от февраля 2013 года, где он требует от министра агрополитики содействовать продлению проекта ДИТРА на четыре года.

В Минобороны констатировали, что под давлением США только 89 стран из 184 участников конвенции приняли участие в совещании. При этом больше половины выступивших делегаций — 22 из 43 — поддержали российскую позицию, либо заняли нейтральную.

Таким образом, российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках взаимодействия с Пентагоном в военно-биологической сфере, заключил Кириллов.