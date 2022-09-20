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ЦАМТО

Литва обеспечит ремонт украинской бронетехники и поставит БТР M-113

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 сентября. Согласно сообщению, опубликованному 16 сентября на странице Министерства национальной обороны Литвы в Twitter, Литва продолжает оказывать Украине военную поддержку.

Как предполагается, получившие повреждения в бою самоходные гаубицы ВС Украины могут быть направлены в Литву, где они пройдут ремонт. В то же время, ВС Украины будут переданы бронетранспортеры M-113 из состава ВС Литвы. На фото, сопровождающие сообщение, на трейлерах размещены СГ PzH-2000.

Как объявил 15 сентября на пресс-конференции в Одессе министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, литовское правительство объявило о направлении Украине двух дополнительных партий бронетранспортеров. Одна из них должна прибыть в страну уже в ближайшее время.

Министерство обороны 21 июля 2022 года объявило, что вскоре поставит Украине дополнительную помощь, включая гусеничные БТР M-113 и гусеничные бронированные командно-штабные машины M577.

На сегодняшний день в перечень военной помощи, предоставленной Украине Литвой, входят ПЗРК "Стингер", противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, тепловизоры, БЛА, средства защиты от БЛА, РЛС, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники, БЛА "Байрактар TB2" с боеприпасами, которые были закуплены на собранные гражданами Литвы средства. Общая стоимость, оказанной Литвой помощи, составляет около 123 млн. евро.

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Страны
Литва
Украина
Продукция
M113 БТР
PzH 2000
Проекты
БПЛА
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