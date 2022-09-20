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РИА Новости

Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, заявило Минобороны

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Монумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Генерал Кириллов: Киев пытался свернуть биопрограмму США в 2013 году, но уступил давлению

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Межведомственная комиссия из представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины в 2013 году пыталась свернуть проекты управления по снижению угрозы минобороны США DTRA на Украине, но Киев не смог противостоять давлению Вашингтона и уступил, заявил в понедельник начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хочу обратить внимание на документы, подтверждающие попытки Украины прекратить сотрудничество с DTRA. Так, в апреле 2013 года межведомственной комиссией в составе представителей СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы Украины было принято совместное решение о нецелесообразности продолжения проектов DTRA на Украине, однако их навязывание Киеву со стороны американской администрации продолжилось", - сообщил Кириллов. По его словам, подтверждением американского давления является обращение посла США на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года, в котором он требует от министра агрополитики повлиять на своих подчиненных в вопросе продления проекта DTRA еще на четыре года.

"Даже несмотря на то, что министерство аграрной политики и продовольствия в своем ответном обращении от 13 марта 2013 года пыталось отказаться от участия в Программе снижения биологической угрозы, реализация данного проекта была продолжена", - пояснил Кириллов.

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