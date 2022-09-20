Ростех передал первый медицинский "Ансат" в Зимбабве

Один из четырех первых полученных в 2019 году АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) легких вертолетов "Ансат" в санитарном исполнении (серийный номер 33099, регистрационный номер RA-20025), декабрь 2020 года.

ЦАМТО, 19 сентября. Санитарный вертолет "Ансат" и автомобиль скорой помощи передали для нужд экстренных служб Зимбабве в рамках визита российской делегации в африканскую республику.

Церемония передачи медицинской техники состоялась в ходе празднования 80-летия президента государства Эммерсона Мнангагва.

Глава российской делегации, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал Эммерсону Мнангагва поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Я искренне благодарю моего дорогого брата Владимира Путина за поздравления и за эту технику. Отдельное спасибо я хочу сказать холдингу "Вертолеты России" за создание и поставку нам первого санитарного вертолета. В Африке случаются различные природные бедствия, вертолет увеличивает наши возможности для спасения человеческих жизней. Мы намерены усиливать сотрудничество. И я рад, что у нас с Владимиром Путиным одинаковые взгляды на продвижение этих отношений", – подчеркнул президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Президент также отметил, что новая техника повысит качество, скорость и доступность медицинских услуг на территории страны.

"Наша техника прекрасно зарекомендовала себя на просторах Африки. Многие страны этого региона высоко ценят надежность и достойные летно-технические характеристики российских машин. Уверен, что сотрудничество холдинга "Вертолеты России" с Республикой Зимбабве также будет плодотворным, а передача санитарного вертолета "Ансат", который позволяет оперативно эвакуировать пациентов, станет важным шагом в развитии экстренных служб страны", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Презентацию "Ансата" в Зимбабве провел главный врач Национальной службы санитарной авиации России Андрей Переведенцев. Он рассказал африканским коллегам о возможностях медицинского оборудования, отметив, что вертолет, по сути, является "летающей палатой реанимации".

Поставленный "Ансат" – первый шаг в создании санавиации в Зимбабве. Для страны потребуется около 50 медицинских вертолетов. И весьма вероятно, что это будет масштабный проект сотрудничества России и Зимбабве.

"Президент Зимбабве заявил о том, что он хочет создать санавиацию. Это очень важное решение. И сегодня основой санитарной авиации, создаваемой в Африке, становится техника, произведенная в России. Наша промышленность позволяет своевременно поставлять эту технику", – отметил глава делегации, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".