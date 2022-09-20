Клинтон: если бы не расширение НАТО, конфликт на Украине начался бы раньше

Билл Клинтон о конфликте на Украине

Принятое решение о расширении НАТО было правильным, заявил бывший президент США Билл Клинтон в интервью CNN. По его мнению, если бы этого не произошло, то конфликт на Украине мог начаться гораздо раньше.

Фарид Закария: конфликт на Украине перевалил за 200 дней, и несмотря на недавние успехи Киева конца боевым действиям не видно. Мы поинтересовались у президента Билла Клинтона, что он думает о ходе конфликта и как на нынешнюю ситуацию могли повлиять события тридцатилетней давности.

Позвольте спросить вас про Россию и Украину. Знаете, многие считают, что это всё ваша вина. Что Россия напала на Украину лишь потому, что ее спровоцировали США и НАТО. Крупнейшее, или по крайней мере важнейшее расширение альянса произошло при вас. Что бы вы им ответили?

Билл Клинтон: Вы ошибаетесь, и вот почему. Тогда я предложил России не просто партнерство с НАТО, а перспективу членства — мое мнение было таково, что в будущем главной угрозой станут негосударственные субъекты и передача террористам химического, биологического и ядерного оружия со стороны авторитарных государств. Многое из этого уже произошло. Я считал, что мы должны дать им отпор сообща. Я посмотрел ему [Ельцину] в глаза и спросил: "Неужели ты и впрямь считаешь, что я буду бомбить Россию с аэродромов в Польше?". Он ответил, что нет, но немало бабушек на западе России именно так и считает, потому что они застали Гитлера, а их прапрабабушки и прапрадедушки — Наполеона, это их историческая память. Я ответил: хорошо, я понимаю. Но у нас есть своя историческая память, и по ней выходит, что своего наивысшего могущества вы добились при Иване, Петре Великом и Екатерине Великой — иными словами, повелевая соседями. А они больше этого не хотят. Они хотят свободы, хотят сами решать свою судьбу.

Никогда не забуду, что мне сказал один военный с безупречной репутацией, который в годы Второй мировой был помощником адмирала Монтгомери: "Знаете, а из Вьетнама вам все-таки придется уйти — причем ровно по той же причине, что нам в свое время из Нигерии. Там разразилась чудовищная война, погибло три миллиона человек, но мы все равно ушли — и вам тоже придется". Я спросил почему. "Потому что вам там не рады", — ответил он.

Люди хотят сами решать свою судьбу, у них должно сформироваться отдельное самосознание — и лишь тогда у них хватит мужества сотрудничать с другими. Это психологически тяжело, и есть противоречащие друг другу исторические трактовки. Но вернемся к исходному вопросу. Сегодня я еще сильнее убежден в том, что мы все сделали правильно.

Президент Путин не скрывает, что считает распад Советского Союза великой трагедией мировой истории. Он не скрывает, что президент или премьер Хрущев совершил огромную оплошность, передав Крым Украине. Он передал его в дар, исходя из того, что Украина навеки останется частью СССР. Я помню, как мы это обсуждали. Я сказал тогда: "У нас с Россией договор об уважении территориальной целостности Украины. А еще надо считаться с британцами и с НАТО, и мы все подписали меморандум. Он сказал, что да, вы-то подписали, но сам он его так и не ратифицировал — националисты в парламенте не позволили бы. Поэтому я этим договором не связан и с ним не согласен, сказал он. Так что я не понимаю, как можно удивляться происходящему. И считаю, что готовность украинцев бороться очень вдохновляет. А кто снабжает ее оружием и обучает ее военных? НАТО. Куда хочет Финляндия? Тоже в НАТО.

Поэтому извините, но я не согласен. Мы приняли правильное решение в нужный момент. Не сделай мы этого, нынешний кризис мог бы разразиться еще раньше. Нельзя было взять и сказать полякам, что им до скончания веков предстоит жить в страхе, что русские вернутся. Или венграм. И всем остальным — прибалтам, например. После всего, что с ними сделали, неужели они захотели бы вернуться в Советский Союз? И Чехия, конечно, тоже, самая демократическая из всех и самая успешная за десятилетие после окончания холодной войны.