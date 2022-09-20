РФ и КНР будут обмениваться данными о попытках подорвать их безопасность

Совбез РФ: представители РФ и КНР провели консультации по вопросам юстиции и правопорядка

МОСКВА, 19 сентября/ Радио Sputnik. Россия и Китай провели очередной раунд двусторонних консультаций по вопросам правопорядка и общественной безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

Консультации прошли в китайском городе Наньпин провинции Фуцзян. С российской стороны в них участвовал секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также представители профильных министерств и ведомств.

"Обсужден широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности. Стороны отметили, что в современных условиях Россия и Китай должны проявлять еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества с целью обеспечения национальной безопасности и глобальной стабильности", – говорится в сообщении на сайте российского Совбеза РФ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, наметили совместные шаги по противодействию терроризму и рассмотрели планы взаимодействия органов прокуратуры, юстиции и следствия, добавили в пресс-службе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ назвали цели российско-китайского партнерства.