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РИА Новости

РФ и КНР будут обмениваться данными о попытках подорвать их безопасность

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Государственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Совбез РФ: представители РФ и КНР провели консультации по вопросам юстиции и правопорядка

МОСКВА, 19 сентября/ Радио Sputnik. Россия и Китай провели очередной раунд двусторонних консультаций по вопросам правопорядка и общественной безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

Консультации прошли в китайском городе Наньпин провинции Фуцзян. С российской стороны в них участвовал секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также представители профильных министерств и ведомств.

"Обсужден широкий спектр тем, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в сфере безопасности. Стороны отметили, что в современных условиях Россия и Китай должны проявлять еще большую готовность к взаимной поддержке и развитию сотрудничества с целью обеспечения национальной безопасности и глобальной стабильности", – говорится в сообщении на сайте российского Совбеза РФ.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, наметили совместные шаги по противодействию терроризму и рассмотрели планы взаимодействия органов прокуратуры, юстиции и следствия, добавили в пресс-службе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ назвали цели российско-китайского партнерства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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