"Метинвест" украинского олигарха Ахметова передал ВСУ 300 беспилотников

Украинские военные получили беспилотники на общую сумму более $1,4 млн

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова передала Вооруженным силам Украины еще 300 беспилотников, сообщает в понедельник украинский информационно-аналитический портал "УкрРудПром".

Портал со ссылкой на заявление компании сообщает, что горно-металлургическая монополия Ахметова "Метинвест" передала Сухопутным войскам и подразделениям Главного управления разведки Минобороны Украины 300 беспилотников на общую сумму более $1,4 млн.

Отмечается, что дроны оборудованы тепловизорами, имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 километров и находиться в воздухе около 40 минут.

Всего, по данным портала, "Метинвест" поставил уже более 800 дронов для ВСУ. В сообщении также уточняется, что металлургические предприятия "Метинвеста" частично перестроились на военное производство.

В конце июля издание "Форбс Украина" сообщало, что состояние украинского бизнесмена Ахметова сократилось за последние месяцы почти на две трети, но он по-прежнему остается самым богатым человеком страны.