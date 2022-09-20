Войти
ТАСС

"Метинвест" украинского олигарха Ахметова передал ВСУ 300 беспилотников

100
0
0
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов.
Источник изображения: politrussia.com

Украинские военные получили беспилотники на общую сумму более $1,4 млн

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова передала Вооруженным силам Украины еще 300 беспилотников, сообщает в понедельник украинский информационно-аналитический портал "УкрРудПром".

Портал со ссылкой на заявление компании сообщает, что горно-металлургическая монополия Ахметова "Метинвест" передала Сухопутным войскам и подразделениям Главного управления разведки Минобороны Украины 300 беспилотников на общую сумму более $1,4 млн.

Отмечается, что дроны оборудованы тепловизорами, имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 километров и находиться в воздухе около 40 минут.

Всего, по данным портала, "Метинвест" поставил уже более 800 дронов для ВСУ. В сообщении также уточняется, что металлургические предприятия "Метинвеста" частично перестроились на военное производство.

В конце июля издание "Форбс Украина" сообщало, что состояние украинского бизнесмена Ахметова сократилось за последние месяцы почти на две трети, но он по-прежнему остается самым богатым человеком страны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.08.2022
Польское СМИ заявляет, что Иран якобы отправил в Россию свои БПЛА и пилотов для обучения полетам на Су-35
03.08.2022
Воздушно-десантные войска отмечают 92 года со дня своего образования
18.03.2022
"Нас обезглавили". Куда летят российские ракеты и бомбы
18.03.2022
Британия размещает новую систему ПВО Sky Sabre рядом с границей Украины
24.05.2021
Остерегайтесь шумихи: последние военные конфликты и будущее войны
18.05.2018
В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод"
05.10.2006
Космическая оборона России возрождается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины