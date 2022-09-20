В Минобороны рассказали о тактике применения ударных вертолетов

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России в небе над аэродромом базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Министерство обороны России показало совместную работу ударных вертолетов Ми-28 и разведывательно-ударных Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. О тактике применения вертолетов ведомство рассказало в Telegram-канале.

«Летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал», — отметили в сообщении.

В Минобороны добавили, что подлет в зону боевого применения совершают на предельно малой высоте. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.

Ранее источник ТАСС сообщил, что вертолет Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами. Экипаж вертолета будет получать от дронов информацию о ситуации на поле боя.

В мае глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что вертолеты Ка-52 являются лидерами тактических групп боевых и транспортных вертолетов в ходе специальной военной операции на Украине.