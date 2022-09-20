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Военное обозрение

Добровольческий батальон «Алга» из Татарстана получил партию бронеавтомобилей «Ахмат» (З-СТС)

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Источник изображения: topwar.ru

Добровольческий батальон "Алга", сформированный в Татарстане, получил партию бронеавтомобилей "Ахмат", на которых и отправится в зону проведения специальной военной операции.

В Татарстане из жителей республики сформировано два добровольческих батальона - "Алга" и "Тимер", численность формирований не раскрывается, но судя по публикациям в татарской прессе, в каждом батальоне не менее 400-500 человек. Батальон "Алга" был сформирован первым, он уже отправляется в зону СВО. Видимо перед отправкой и были получены бронемашины "Ахмат". Количество переданных броневиков не сообщается. Также неизвестно, получит ли бронетехнику второй батальон, сообщений на эту тему нет.

Разработчиком и производителем бронеавтомобиля З-СТС "Ахмат", получившего свое название с легкой руки Рамзана Кадырова, закупившего партию броневиков для силовиков из Чечни, отправляющихся на Украину, является предприятие "Ремдизель", расположенное в Набережных Челнах в Татарстане. И было бы странным, если бы броневики, выпускаемые в республике, не получили бы татарстанские добровольцы. Как недавно заявили в самой компании, за последнее время выпуск бронеавтомобилей "Ахмат" вырос в пять раз.

Бронеавтомобиль "Ахмат" 6Х6 был разработан в короткие сроки для применения в условиях СВО. Для броневика была использована рама от серийного автомобиля, на которую устанавливается "надстройка" с защитой, аналогичной бронеавтомобилям "Тайфун", что соответствует 5 классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм). Днище V-образное, выдерживает до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Кресла травмобезопасные.

Броневик предназначен для перевозки военнослужащих, но может быть использован в качестве санитарного автомобиля, возможность размещения санитарных носилок предусмотрена конструкцией. Рассчитан на 10 человек, включая экипаж, имеется люк для размещения стрелка.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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