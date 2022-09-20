Войти
ИноСМИ

НАТО активно включилась в конфликт на Украине

111
0
0
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin недалеко от Киева, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Пять миллиардов долларов от США для Украины. Ян Чарногурский даже боится представить, где они осели

Запад виноват в начале конфликта на Украине, заявил в интервью Parlamentní listy экс-премьер Словакии Ян Чарногурский. НАТО поставляет Киеву не только оружие, но и обученных бойцов. Так она стала активным участником военных действий, отметил политик.

Томаш Прохазка

Европе по-прежнему грозит миграция, прежде всего, по вине Запада и, главное, Соединенных Штатов Америки, которые развязали войну на Ближнем Востоке и, свергнув Каддафи, облегчили беженцам из Африки путь в Европу. Об этом говорит ветеран словацкой политики Ян Чарногурский (Ján Čarnogurský). (…)

Parlamentní listy: опасаетесь ли вы, что Европа вновь столкнется с проблемой миграцией? Как на это повлияет вооруженный конфликт на Украине?

Ян Чарногурский: Должен сказать, что миграция остается важной темой, но что касается конкретно украинцев, то сейчас ситуация следующая. Количество тех, кто приезжает в Словакию, примерно равно количеству тех, кто возвращается обратно на Украину. Так что проблемы я тут не вижу. Да и в Польше ситуация не настолько катастрофическая, как иногда твердят в СМИ.

— Откуда, как вы считаете, исходит угроза миграции? Из Белоруссии, Российской Федерации, Украины или Африки, которая под влиянием глобального потепления и из-за нехватки воды постепенно становится непригодной для жизни?

— Знаете, я бы не стал примешивать сюда глобальное потепление. Мы же ясно видим, что в миграции из Африки и с Ближнего Востока, прежде всего из Ливии, Ирака и Сирии, виноваты Соединенные Штаты Америки и Западная Европа, которая таким образом сама себе выстрелила в ногу. Ведь под влиянием США и при поддержке Великобритании и Франции был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Каким бы авторитарным правителем он ни был, он хотя бы держал миграцию под контролем. Из-за вмешательства извне этот тормоз или, если хотите, предохранитель сломался, и поэтому беженцы наводнили Европу.

А теперь вспомните Ирак, куда американцы вторглись после событий 11 сентября 2001 года, чтобы найти несуществующее оружие массового поражения. Это был лишь предлог. Однако пребывание американцев в Ираке тоже способствовало волне миграции.

Посмотрите на карту, и вы увидите, что именно такие страны, как Российская Федерация и Белоруссия играли роль своеобразной защитной зоны для Европы, но теперь все изменилось, потому что у России нет причин помогать Европе сейчас хоть в чем-то. Поэтому беженцев опять может стать много.

— "От конфликта на Украине больше всех потеряет сама Европа". Это ваши слова, и они подтверждаются. Как вы оцениваете нынешние события на Украине?

— Да, похоже, что Украина предприняла наступление. Но я не видел бы в этом поворотного момента, ведущего к поражению Российской Федерации. Нужно сказать, что Североатлантический альянс, который задумывался исключительно как оборонный, поставляет на Украину не только оружие, и своих собственных обученных бойцов. Они умеют обращаться с такой техникой, как системы "Хаймарс". Ведь за короткий срок достаточное число украинцев этому было бы не обучить. Таким образом, НАТО активно включился в этот вооруженный конфликт.

— Немецкий канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал российского президента Владимира Путина закончить конфликт путем мирных переговоров. По-вашему, это возможно?

— Конечно, нельзя отказываться ни от переговоров, ни от встреч и обсуждений, если остается хоть небольшая вероятность успеха в виде соглашения, прекращения конфликта и подписания мирного договора. Владимир Путин тоже не может позволить себе игнорировать Запад.

Но если судить по дискуссиям, которые ведутся на российских телеканалах, а нет причин считать эти разговоры исключительно пропагандой, то россияне боятся мира. Они предполагают, что даже если согласятся на него, Запад за пару месяцев может полностью вооружить Украину и обучить ее солдат, и тогда она станет для Российской Федерации еще более серьезным противником.

— Вы по-прежнему возлагаете вину за начало конфликта на Запад?

— <...> На Западе лежит большая доля ответственности, поскольку он не смог понять менталитета людей в тех регионах, их проблемы, приоритеты, а главное, историю и всю сложность взаимоотношений. Исторически Украина уже сто лет образует важнейший плацдарм России. Это опорная часть российского периметра, территория российского влияния.

А Соединенные Штаты Америки сообщают, что потратили пять миллиардов долларов на то, чтобы украинский народ мог выбрать своих политиков. На что на самом деле была потрачена эта сумма, я даже боюсь себе представить.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Ирак
Ливия
Польша
Россия
Сирия
Словакия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
19.11.2021
Financial Times (Великобритания): наращивание войск у границы доказывает, что Путин воспринимает Украину как «незавершенное дело»
15.11.2021
The Times (Великобритания): британские войска появились в Польше в условиях напряженности с Россией
24.06.2021
Der Spiegel (Германия): истинное лицо Путина
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины