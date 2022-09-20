НАТО активно включилась в конфликт на Украине

Пять миллиардов долларов от США для Украины. Ян Чарногурский даже боится представить, где они осели

Запад виноват в начале конфликта на Украине, заявил в интервью Parlamentní listy экс-премьер Словакии Ян Чарногурский. НАТО поставляет Киеву не только оружие, но и обученных бойцов. Так она стала активным участником военных действий, отметил политик.

Томаш Прохазка

Европе по-прежнему грозит миграция, прежде всего, по вине Запада и, главное, Соединенных Штатов Америки, которые развязали войну на Ближнем Востоке и, свергнув Каддафи, облегчили беженцам из Африки путь в Европу. Об этом говорит ветеран словацкой политики Ян Чарногурский (Ján Čarnogurský). (…)

Parlamentní listy: опасаетесь ли вы, что Европа вновь столкнется с проблемой миграцией? Как на это повлияет вооруженный конфликт на Украине?

Ян Чарногурский: Должен сказать, что миграция остается важной темой, но что касается конкретно украинцев, то сейчас ситуация следующая. Количество тех, кто приезжает в Словакию, примерно равно количеству тех, кто возвращается обратно на Украину. Так что проблемы я тут не вижу. Да и в Польше ситуация не настолько катастрофическая, как иногда твердят в СМИ.

— Откуда, как вы считаете, исходит угроза миграции? Из Белоруссии, Российской Федерации, Украины или Африки, которая под влиянием глобального потепления и из-за нехватки воды постепенно становится непригодной для жизни?

— Знаете, я бы не стал примешивать сюда глобальное потепление. Мы же ясно видим, что в миграции из Африки и с Ближнего Востока, прежде всего из Ливии, Ирака и Сирии, виноваты Соединенные Штаты Америки и Западная Европа, которая таким образом сама себе выстрелила в ногу. Ведь под влиянием США и при поддержке Великобритании и Франции был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Каким бы авторитарным правителем он ни был, он хотя бы держал миграцию под контролем. Из-за вмешательства извне этот тормоз или, если хотите, предохранитель сломался, и поэтому беженцы наводнили Европу.

А теперь вспомните Ирак, куда американцы вторглись после событий 11 сентября 2001 года, чтобы найти несуществующее оружие массового поражения. Это был лишь предлог. Однако пребывание американцев в Ираке тоже способствовало волне миграции.

Посмотрите на карту, и вы увидите, что именно такие страны, как Российская Федерация и Белоруссия играли роль своеобразной защитной зоны для Европы, но теперь все изменилось, потому что у России нет причин помогать Европе сейчас хоть в чем-то. Поэтому беженцев опять может стать много.

— "От конфликта на Украине больше всех потеряет сама Европа". Это ваши слова, и они подтверждаются. Как вы оцениваете нынешние события на Украине?

— Да, похоже, что Украина предприняла наступление. Но я не видел бы в этом поворотного момента, ведущего к поражению Российской Федерации. Нужно сказать, что Североатлантический альянс, который задумывался исключительно как оборонный, поставляет на Украину не только оружие, и своих собственных обученных бойцов. Они умеют обращаться с такой техникой, как системы "Хаймарс". Ведь за короткий срок достаточное число украинцев этому было бы не обучить. Таким образом, НАТО активно включился в этот вооруженный конфликт.

— Немецкий канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал российского президента Владимира Путина закончить конфликт путем мирных переговоров. По-вашему, это возможно?

— Конечно, нельзя отказываться ни от переговоров, ни от встреч и обсуждений, если остается хоть небольшая вероятность успеха в виде соглашения, прекращения конфликта и подписания мирного договора. Владимир Путин тоже не может позволить себе игнорировать Запад.

Но если судить по дискуссиям, которые ведутся на российских телеканалах, а нет причин считать эти разговоры исключительно пропагандой, то россияне боятся мира. Они предполагают, что даже если согласятся на него, Запад за пару месяцев может полностью вооружить Украину и обучить ее солдат, и тогда она станет для Российской Федерации еще более серьезным противником.

— Вы по-прежнему возлагаете вину за начало конфликта на Запад?

— <...> На Западе лежит большая доля ответственности, поскольку он не смог понять менталитета людей в тех регионах, их проблемы, приоритеты, а главное, историю и всю сложность взаимоотношений. Исторически Украина уже сто лет образует важнейший плацдарм России. Это опорная часть российского периметра, территория российского влияния.

А Соединенные Штаты Америки сообщают, что потратили пять миллиардов долларов на то, чтобы украинский народ мог выбрать своих политиков. На что на самом деле была потрачена эта сумма, я даже боюсь себе представить.