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ЦАМТО

США выделили дополнительную военную помощь Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 19 сентября. Минобороны США 15 сентября объявило о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности и обороны на сумму до 600 млн. долл.

Одобренный президентом США пакет помощи Украине является 21-ым подобным предоставлением ВВТ из наличия Министерства обороны США, санкционированным администрацией Джо Байдена с августа 2021 года. В его состав, в частности, вошли:

- дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

- 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

- 1000 высокоточных артиллерийских выстрелов калибра 155 мм;

- четыре РЛС артиллерийской разведки;

- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

- средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

- оборудование для разминирования;

- противопехотные мины Claymore;

- подрывные заряды и оборудование;

- стрелковое оружие и боеприпасы;

- приборы ночного видения, снаряжение для применения в холодных условиях и другое полевое снаряжение.

Согласно опубликованной Министерством обороны США информации, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 15,8 млрд. долл. Как заявлено, с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 17,9 млрд. долл. Помощь с 24 февраля 2022 года составила 15,1 млрд. долл.

Министерство обороны США, наряду со странами союзниками и партнерами, намерено продолжать оказывать военную помощь Украине для удовлетворения ее растущих потребностей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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