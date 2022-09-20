Минобороны планирует закупать новую снайперскую винтовку СВЧ

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. У министерства обороны РФ имеются планы по закупке новой армейской снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщил в интервью РИА Новости президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников по случаю Дня оружейника.

"Государственные испытания винтовки Чукавина завершены. В настоящее время Минобороны России проводит мероприятия по принятию винтовки на вооружение. Как правило, после этого начинаются серийные закупки. Насколько мне известно, планы на закупку данной винтовки есть", - сказал Лушников.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, действующие на Украине российские спецназовцы получили для опытно-боевой эксплуатации партию новейших армейских снайперских винтовок Чукавина. Их первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительными.

Разработанная в концерне "Калашников" снайперская винтовка Чукавина (шифр работы — "Жнец") нового поколения должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра. Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов составляет 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — 10 патронов.

Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках СВД, основную снайперскую винтовку российской армии. СВД приняли на вооружение почти 60 лет назад — в 1963 году.