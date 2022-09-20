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ТАСС

Требования к стрелковому комплексу с нейросетями корректируют по ходу СВО

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Пистолет-пулемет концерна "Калашников" ППК-20 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021"
Пистолет-пулемет концерна "Калашников" ППК-20 на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам президента концерна "Калашников" Алана Лушникова, работа проводится в конфиденциальном режиме

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Работа над новым стрелковым комплексом, задействующим нейросети, находится на стадии корректировки требований заказчика по ходу проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил ТАСС в понедельник президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"Работа проводится в конфиденциальном режиме. В настоящее время по ходу СВО происходит корректировка требований заказчика, так что пока без комментариев", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

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Страны
Украина
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