Россия и Китай договорились о взаимодействии министерств обороны

Россия и Китай в ходе прошедших 19 сентября в КНР консультаций по стратегической безопасности договорились о дальнейшем взаимодействия по линии своих министерств обороны с акцентом на проведение совместных учений. Консультации провели секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ян Цзечи.

Кроме того, стороны выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в районе Тайваня.

«Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе. Затронута также ситуация на Украине», — сообщили в пресс-службе СБ РФ.

В сообщении отмечается, что отдельное внимание на переговорах Патрушев и Ян Цзечи уделили наращиванию контактов России и Китая в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Также стороны рассмотрели вопросы развития договоренностей, достигнутых на прошлой неделе на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Стороны договорились о дальнейшем взаимодействия по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами», — говорится в сообщении.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости от КНР. При этом он отметил, что США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с КНР. Пекин в ответ выразил протест.

15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна страна в мире не может выступать судьей по вопросу Тайваня. В МИД КНР выразили решительный протест в связи с законопроектом США, который предполагает выделение военной помощи Тайваню. В министерстве отметили, что принятие Штатами подобного законопроекта является вмешательством во внутренние дела Китая, а также нарушает международное право и основные нормы международных отношений.

В тот же день комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил инициативу о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Она предполагает выделение военной помощи острову на $4,5 млрд в течение четырех лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд.

Тогда же Путин провел встречу с председателем КНР на полях ШОС. В ходе встречи Си Цзиньпин отметил, что готов вместе с Россией организовать вывод меняющегося мира на траекторию устойчивого развития. Путин в свою очередь отметил, что Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.