В "Калашникове" заявили, что серийные поставки ППК-20 в войска начнут по графику

Пистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021".

Глава концерна Алан Лушников ранее сообщал, что пистолет-пулемет поступит в войска в 2022 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Серийные поставки новейшего пистолета-пулемета ППК-20 в войска начнут в соответствии с заключенными контрактами, сообщил ТАСС в понедельник, в День оружейника, президент концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Алан Лушников.

"Серийные поставки этих изделий запланированы и будут осуществляться в соответствии с заключаемыми контрактами на их поставку", - сказал он.

Ранее глава концерна заявлял, что пистолет-пулемет ППК-20 поступит в войска уже в этом году.

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Он имеет переработанный ударно-спусковой механизм, более современный приклад, глушитель и новый переключатель. ППК-20 прошел государственные испытания в 2020 году.