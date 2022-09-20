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ТАСС

В "Калашникове" заявили, что серийные поставки ППК-20 в войска начнут по графику

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Пистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021"
Пистолет-пулемет ППК-20 концерна "Калашников", представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме "АРМИЯ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава концерна Алан Лушников ранее сообщал, что пистолет-пулемет поступит в войска в 2022 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Серийные поставки новейшего пистолета-пулемета ППК-20 в войска начнут в соответствии с заключенными контрактами, сообщил ТАСС в понедельник, в День оружейника, президент концерна "Калашников" (входит в "Ростех") Алан Лушников.

"Серийные поставки этих изделий запланированы и будут осуществляться в соответствии с заключаемыми контрактами на их поставку", - сказал он.

Ранее глава концерна заявлял, что пистолет-пулемет ППК-20 поступит в войска уже в этом году.

Новейший пистолет-пулемет ППК-20 создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемета "Витязь-СН". Он имеет переработанный ударно-спусковой механизм, более современный приклад, глушитель и новый переключатель. ППК-20 прошел государственные испытания в 2020 году. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Витязь-СН
Проекты
2020-й год
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