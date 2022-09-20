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ТАСС

В "Калашникове" заявили, что проект строительства завода в Венесуэле не заморожен

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Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

По словам президента концерна Алана Лушникова, компания выполняет все соответствующие обязательства

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта концерна "Калашников" по производству автоматов в Венесуэле не заморожена, компания выполняет все соответствующие обязательства, сообщил ТАСС в понедельник глава концерна Алан Лушников.

"Это непростой проект с технологической точки зрения, нужно многое увязывать, и его ведет Рособоронэкспорт, который отвечает и перед заказчиком, и [перед] руководством страны за его реализацию. Все наши обязательства сформулированы, мы выполняем, проект не заморожен", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершения строительства предприятия.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Лушников заверил, что "Калашников" планирует достроить завод по производству автоматов в Венесуэле. Незадолго до этого, в конце мая, пресс-служба концерна сообщала, что он столкнулся с трудностями во время организации поставок, которые необходимы для реализации проекта, в связи с чем есть риски, что в 2022 году производство автоматов в Венесуэле запущено не будет. В пресс-службе сообщали, что проблемой занимается АО "Рособоронэкспорт".

В октябре прошлого года в ходе международного салона оборонных технологий SITDEF 2021 в Лиме концерн проинформировал, что в ближайшей перспективе откроется завод по производству автоматов сотой серии в Венесуэле. 

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Венесуэла
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РОЭ
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