В Венгрии заявили, что Генассамблея ООН должна помочь установить мир на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что "всем странам пора объединиться для достижения мира"

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Успех нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет зависеть от того, сможет ли она способствовать прекращению конфликта и установлению мира на Украине. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Нью-Йорк, где начинается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Уже в седьмой раз я имею честь представлять Венгрию на этом глобальном политическом мероприятии, но в этом году оно будет носить особый характер, потому что в нашем регионе идет война, - написал глава МИД на своей странице в социальных сетях. - Война принесла много бед, поэтому всем странам пора объединиться для достижения мира! Чтобы остановить войну, требуются немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров. Для этого нет более широкой и подходящей площадки, чем ООН".

Поэтому, отметил Сийярто, "успех Генеральной Ассамблеи в текущем году будет зависеть от того, приблизимся мы к миру [на Украине] или нет". "Всемирная организация стоит перед одним из важнейших испытаний за все время своего существования", - заключил венгерский министр.