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Интерфакс-АВН

Москва и Пекин договорились о совместных учениях, развитии ВТС

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Н.Патрушев
Н.Патрушев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи выразили обеспокоенность нарастанием напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за действий США, договорились об укреплении военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, состоявшихся в городе Наньпин провинции Фуцзян КНР.

Также Патрушев и Ян Цзечи затронули тему Украины, отметили в аппарате Совбеза РФ.

"Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомств с акцентом на проведение совместных учений и патрулирований, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами. Выражена обоюдная заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе консультаций были намечены пути последовательного укрепления торгово-экономических отношений.

"Отдельное внимание на переговорах уделено наращиванию контактов России и Китая в рамках ООН, ШОС и БРИКС, организации взаимной поддержки по важнейшим глобальным проблемам", - сказано в пресс-релизе.

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Патрушев Николай
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Военные учения
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