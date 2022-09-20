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ЦАМТО

Киев получил боеприпасы из Испании

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 сентября. Пятый рейс с военной помощью 17 сентября прибыл на Украину из Испании, это боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Украина получила боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии из Испании. Это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни", – написал А.Геращенко в своем Telegram-канале.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины проинформировали, что Испания отправила пять транспортных самолетов ВВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем на Украину, на прошлой неделе было совершено четыре рейса.

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Страны
Испания
Украина
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