Продукцию для ТЭК представит "Алмаз-Антей" на форуме в Тюмени

Концерн намерен занять новые ниши в этом сегменте после ухода с рынка РФ зарубежных компаний

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Разработки в интересах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на промышленно-энергетическом форуме TNF, который пройдёт в Тюмени с 20 по 22 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба акционерного общества (АО).

"Представители холдинга расскажут посетителям о текущих и перспективных направлениях работы концерна, высокотехнологичных разработках и производимом оборудовании для ТЭК. Планируется также обсудить реализацию совместных проектов с участниками рынков B2B и B2G, провести ряд переговоров, принять участие в деловой программе", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, концерн представит в Тюмени "свои технологические и кооперационные возможности, а также промежуточные итоги технологического акселератора "Алмаз-Антей", запущенного в июне при поддержке Ассоциации "Нефтегазовый кластер".

"Акселератор проводится в рамках реализации программы диверсификации и увеличения количества инновационных проектов для ТЭК. Запуск акселератора предполагает отбор наиболее перспективных и рентабельных проектов, которые получат поддержку со стороны холдинга. Его идея объединила на одной площадке разработчиков продукции и технологий, производителей и финальных потребителей, что позволило всесторонне оценить представленные проекты как в части производственно-технологических возможностей концерна, так и в части использования различного оборудования", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров отмечает, что "TNF, который в мае текущего года получил статус всероссийского форума, отлично зарекомендовал себя в качестве одной из основных площадок страны для поиска и реализации совместных решений в сфере энергетики".

"Данное мероприятие является важнейшим для достижения технологического суверенитета России, укрепления кооперационных связей между производителями и потребителями оборудования для ТЭК", - отметил Ведров, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, "Алмаз-Антей" обладает богатым опытом и мощным научно-производственным потенциалом, который способствует применению инновационных разработок и технологий для изготовления широкого спектра гражданской продукции.

"Концерн заинтересован в паритетном сотрудничестве по отраслевым проектам с представителями крупных корпораций, среднего и малого бизнеса, научно-исследовательскими структурами и проектными институтами", - заявил Ведров.

Он также отметил, что в условиях усиливающегося санкционного давления на Россию и ухода с отечественного рынка многих зарубежных компаний концерну "предоставляется отличная возможность занять новые ниши".

"Мы открыты и готовы к сотрудничеству", - констатировал замглавы концерна.

""Алмаз - Антей", - заключил он, - создал условия полной прозрачности во взаимоотношениях с партнерами в рамках совместной деятельности, а также активно реализует наиболее успешные методики по продвижению и сбыту своей продукции. Наше участие в форуме придаст новый импульс стратегическим процессам импортозамещения и диверсификации производства, дальнейшему развитию экономической и технологической кооперации".

"Алмаз-Антей" примет участие в TNF как индустриальный партнёр, информирует пресс-служба.

лепродукции формируют одно из стратегических направлений развития концерна ВКО "Алмаз-Антей", его дочерних компаний и партнёров". "Во взаимоотношениях с партнёрами концерн придерживается принципа клиентоцентричности, предлагает полный цикл реализации проектов: от научных исследований, разработки, конструирования до серийного производства, продвижения, сбыта и сервисного обслуживания продукции, а также её утилизации", - отмечено в сообщении.