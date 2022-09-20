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РИА Новости

Минобороны может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный

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Компактный пистолет ПЛК
Компактный пистолет ПЛК.
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного – ранее ПЛК и его модульная версия были приняты на вооружение МВД и Росгвардии соответственно, сообщил РИА Новости президент концерна "Калашников" Алан Лушников.

"На вооружение в МВД России принят пистолет ПЛК (пистолет Лебедева компактный), на вооружение Росгвардии принят на вооружение пистолет МПЛ (модульный пистолет Лебедева). После подписания контрактов на поставку планируется начать поставки этих изделий. Могу сказать также, что Минобороны России рассматривает возможность принятия на вооружение пистолета Лебедева компактного", - заявил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
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