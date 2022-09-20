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РИА Новости

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28

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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе специальной военной операции уничтожают технику и живую силу украинских войск.

В Минобороны сообщили, что летчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, что увеличивает ударный потенциал одиночных экипажей двух типов вертолетов.



"Экипажи армейской авиации наносят огневое поражение противнику, уничтожая живую силу, легкую и тяжелую технику ВСУ. Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. В ходе огневого поражения экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и обеспечивает повышенную живучесть экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника", - следует из сообщения.

"В ходе боевого вылета выполнили воздушное прикрытие наземной группировки войск, осуществили поражение легкой бронированной техники и живой силы противника неуправляемыми авиационными ракетами", - рассказал на видео командир вертолета Ми-28 Александр.

"Выполнили 58 боевых вылетов. Работаем исключительно по координатам. Все точно, четко, экипажи все опытные", - рассказал штурман-оператор вертолета Ка-52 Максим.

При возвращении на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52, которые могут выполнить практически все боевые задачи.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Компании
Минoбороны РФ
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