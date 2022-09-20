В военно-патриотическом центре "Авангард" рассказали об интересе стран НАТО к его опыту

По словам руководителя центра Дарьи Борисовой, министр обороны Белоруссии также посещал "Авангард" и дал высокую оценку его работе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО интересовались опытом, накопленным российским учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом ТАСС рассказала руководитель центра Дарья Борисова.

"Министр обороны Белоруссии посещал центр "Авангард" и дал высокую оценку тому, что здесь происходит. Коллеги были заинтересованы в обмене практиками и мнениями. На территории Белоруссии работает небольшой патриотический центр. Страны НАТО также проявляли интерес к опыту, накопленному "Авангардом", - сообщила Борисова.

Центр открылся в 2020 году на территории военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ в Одинцовском районе Московской области. Единовременно обучение на базе "Авангарда" могут проходить 600 курсантов, в планах увеличение числа обучающихся до 900 человек. Военные сборы длятся пять дней, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тыс. курсантов.

В течение двух последних лет филиалы "Авангарда" открылись в более чем 20 регионах России. Ранее Борисова сообщила ТАСС, что в конце 2023 года по инициативе ОАЭ аналогичный центр откроется в Абу-Даби и будет работать по российским программам.