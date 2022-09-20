Войти
ТАСС

В военно-патриотическом центре "Авангард" рассказали об интересе стран НАТО к его опыту

107
0
0
Директор центра "Авангард" Дарья Борисова
Директор центра "Авангард" Дарья Борисова.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

По словам руководителя центра Дарьи Борисовой, министр обороны Белоруссии также посещал "Авангард" и дал высокую оценку его работе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО интересовались опытом, накопленным российским учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Об этом ТАСС рассказала руководитель центра Дарья Борисова.

"Министр обороны Белоруссии посещал центр "Авангард" и дал высокую оценку тому, что здесь происходит. Коллеги были заинтересованы в обмене практиками и мнениями. На территории Белоруссии работает небольшой патриотический центр. Страны НАТО также проявляли интерес к опыту, накопленному "Авангардом", - сообщила Борисова.

Центр открылся в 2020 году на территории военно-патриотического парка Вооруженных сил РФ в Одинцовском районе Московской области. Единовременно обучение на базе "Авангарда" могут проходить 600 курсантов, в планах увеличение числа обучающихся до 900 человек. Военные сборы длятся пять дней, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тыс. курсантов.

В течение двух последних лет филиалы "Авангарда" открылись в более чем 20 регионах России. Ранее Борисова сообщила ТАСС, что в конце 2023 года по инициативе ОАЭ аналогичный центр откроется в Абу-Даби и будет работать по российским программам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
ОАЭ
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
12.08.2020
Двуликий Вучич
05.08.2020
Суннитский арсенал болгарского слона
15.07.2013
"Мрiя" мечтает о небе
29.03.2010
"Панцирь-С" встанет на защиту С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины