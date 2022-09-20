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ТАСС

Студентам, участвующим в СВО, предложили давать академический отпуск

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Флаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии "Единая Россия".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Пирагис

Как заявили в партии "Единая Россия", необходимо обеспечить им гарантию получения образования

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" предлагает включить документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции, в перечень оснований для предоставления ему академического отпуска. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"В специальной военной операции принимают участие и студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Однако с весны 2022 года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме. Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой", - сказал Метелев, слова которого приводит пресс-служба партии.

Метелев добавил также, что письма с предложением уже были направлены в Минпросвещения и Минобразования. Он отметил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования. "Это касается как военнослужащих, проходящих обучение в период СВО, так и граждан, желающих стать добровольцами", - заключил он. 

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Страны
Россия
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