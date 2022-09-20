Войти
ИноСМИ

Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками конфликта на Украине

108
0
0
Парламентские выборы в Австрии
Парламентские выборы в Австрии.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: западные поставки оружия и украинское наступление — шаги к ядерной войне

Конфликт между Россией и Украиной представляет угрозу для всей Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Но политик напомнил, что он начался еще в 2014 году, когда США проспонсировали "путч под названием Майдан", который обострил ситуацию в стране.

Приветствую всех на моем канале в соцсети. Сегодня нас всех беспокоит конфликт между Украиной и Россией, ведь он представляет угрозу всей Европе. Могу процитировать Генри Киссинджера, одного из столпов внешней политики США. Он сказал одну страшную вещь о идущем на Украине конфликте, который я бы определил как прокси-войну между НАТО и Россией, где одна из сторон воюет с другой руками своих агентов. Так вот, Киссинджер предупредил нас об опасности войны США и с Россией, и с Китаем. Он указывает, что к этому может привести опасная эскалация нынешней борьбы, за которой может возникнуть и угроза ядерного конфликта. При этом Киссинджер подверг острой критике внешнюю политику США, назвав ее провокационной и призвав своих соотечественников обратиться к разуму. Он определил эту политику не просто как бесцельную, а как опасную. И Киссинджер сказал, что именно сейчас были бы полезны переговоры. Разговор за столом переговоров помог бы найти решение конфликту. И Киссинджер сказал, что Украине следует отказаться от тех территорий, которые она уже не контролировала по состоянию на 24 февраля, поскольку они были по сути под контролем России.

И все это говорит Киссинджер, которого никто не посмеет назвать ни сумасшедшим, ни экстремистом. Человек, который, перевалив за 90-летний рубеж, заработал себе имя как один из величайших творцов и аналитиков американской внешней политики.

Европе и Австрии как ее части нужны серьезные мирные инициативы, а не дальнейшее обострение военных действий между Россией и Украиной. И тут возникает вопрос: где же наши политики, где же представители народа Европы, которые выступили бы с мирными инициативами по этому вопросу? Где личности, которые смогли бы в вопросе войны и мира встать над партийными интересами, сплотить политические силы всех левых и правых "расцветок" ради мирной инициативы? Сейчас у нас большая нужда в таких политиках, которые могли бы подтолкнуть стороны к столу переговоров.

Мы считаем, что любые поставки оружия Украине от США и НАТО в целом уже дорого обошлись в плане потери человеческих жизней и разрушений. Украине облегчения они не принесли. В целом эти поставки кончатся провалом и неудачей с точки зрения Realpolitik, но только с добавлением огромного количества жертв. Нынешнее украинское контрнаступление может привести – и этого следует бояться! – к эскалации, к обострению насилия. Удары и контрудары обеих сторон могут привести к отключению электроэнергии, к блэкауту, а также к отключению газа и других источников тепла. Люди окажутся в тяжелейших условиях зимой. И все это ради надежды на краткосрочный военный успех при помощи западного оружия… А потом этот самый успех может привести, как правильно отметил Киссинджер, к угрозе ядерного конфликта или к угрозе новой мировой войны...

Не будем забывать, что этот конфликт начался с путча под названием Майдан, который сразу же привел к обострению противоречий на Украине, а потом и к военным действиям, жертвами которых еще до 24 февраля стали тысячи людей – в основном жителей восточных областей. Эта так называемая революция привела к свержению демократически избранного президента, а потом и к гражданской войне со многими жертвами (называются цифры от 10 до 15 тысяч убитых) в Донецке и Луганске.

В прошлом, как бывший вице-канцлер и министр иностранных дел, я всегда выступал за разумные решения и за диалог с Россией. Я и теперь считаю, что главные вопросы насчет выбора пути дальнейшего развития Евросоюза – включая расширение НАТО и ЕС на восток – нужно решать ВМЕСТЕ с Россией. Россия должна присутствовать при обсуждении этих решений за столом переговоров, определять их вместе с нами. А вот другие политические силы, включая правящую коалицию.

Нынешняя правящая коалиция в Австрии, состоящая из Народной партии и Зеленых, ничего не делает, чтобы защитить наш австрийский нейтралитет, зафиксированный в нашей Конституции. Этот нейтралитет выхолащивается, и меня возмущает, что почти никто не выступает против такой политики, не защищает конституцию, пусть хотя бы путем дискуссий и выступлений. Даже наш президент – он тоже молчит, ничего не говорит. А ведь нейтралитет – это одна из основ нашей конституции. Более 85% австрийцев выступают за сохранение нейтралитета, эти люди не ставят наш нейтралитет под вопрос. И это должны учитывать политики. Они не должны допускать никакой предвзятости - мы не должны стоять ни на стороне НАТО, ни на стороне России.

А если мы серьезно относимся к нейтралитету, то мы не можем пропускать через нашу территорию никаких рисков. Если через нашу территорию - железнодорожным транспортом или автомобильным - идет оружие в Восточную Европу, а потом оно оказывается в зоне боевых действий, нам надо понимать, что такое положение несовместимо с нейтралитетом.

Когда наши партии голосуют за наложение санкций на Россию, это тоже является нарушением принципа нейтралитета. Повторяю, мы не должны занимать позицию за какую-то из сторон. Ни за Россию, ни за Украину, ни за НАТО. Мы должны делать нечто другое: мы должны выдвинуть политиков самых разных взглядов, которые выступали бы с мирными инициативами. Мы должны продвигать ту идею, что все участники конфликта должны вернуться к столу переговоров и искать мирное решение проблем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
02.05.2022
Четыре сценария развития конфликта на Украине
11.02.2022
Al-Quds: силы НАТО не выдержат и дня перед натиском военной машины России
03.02.2022
Путин осознает то, что отказываются понимать в США
03.12.2020
"Региональный альянс с глобальным подходом": НАТО затевает реформы
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
28.01.2016
Прошли ли мы точку невозврата?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины