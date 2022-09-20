Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками конфликта на Украине

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: западные поставки оружия и украинское наступление — шаги к ядерной войне

Конфликт между Россией и Украиной представляет угрозу для всей Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Но политик напомнил, что он начался еще в 2014 году, когда США проспонсировали "путч под названием Майдан", который обострил ситуацию в стране.

Приветствую всех на моем канале в соцсети. Сегодня нас всех беспокоит конфликт между Украиной и Россией, ведь он представляет угрозу всей Европе. Могу процитировать Генри Киссинджера, одного из столпов внешней политики США. Он сказал одну страшную вещь о идущем на Украине конфликте, который я бы определил как прокси-войну между НАТО и Россией, где одна из сторон воюет с другой руками своих агентов. Так вот, Киссинджер предупредил нас об опасности войны США и с Россией, и с Китаем. Он указывает, что к этому может привести опасная эскалация нынешней борьбы, за которой может возникнуть и угроза ядерного конфликта. При этом Киссинджер подверг острой критике внешнюю политику США, назвав ее провокационной и призвав своих соотечественников обратиться к разуму. Он определил эту политику не просто как бесцельную, а как опасную. И Киссинджер сказал, что именно сейчас были бы полезны переговоры. Разговор за столом переговоров помог бы найти решение конфликту. И Киссинджер сказал, что Украине следует отказаться от тех территорий, которые она уже не контролировала по состоянию на 24 февраля, поскольку они были по сути под контролем России.

И все это говорит Киссинджер, которого никто не посмеет назвать ни сумасшедшим, ни экстремистом. Человек, который, перевалив за 90-летний рубеж, заработал себе имя как один из величайших творцов и аналитиков американской внешней политики.

Европе и Австрии как ее части нужны серьезные мирные инициативы, а не дальнейшее обострение военных действий между Россией и Украиной. И тут возникает вопрос: где же наши политики, где же представители народа Европы, которые выступили бы с мирными инициативами по этому вопросу? Где личности, которые смогли бы в вопросе войны и мира встать над партийными интересами, сплотить политические силы всех левых и правых "расцветок" ради мирной инициативы? Сейчас у нас большая нужда в таких политиках, которые могли бы подтолкнуть стороны к столу переговоров.

Мы считаем, что любые поставки оружия Украине от США и НАТО в целом уже дорого обошлись в плане потери человеческих жизней и разрушений. Украине облегчения они не принесли. В целом эти поставки кончатся провалом и неудачей с точки зрения Realpolitik, но только с добавлением огромного количества жертв. Нынешнее украинское контрнаступление может привести – и этого следует бояться! – к эскалации, к обострению насилия. Удары и контрудары обеих сторон могут привести к отключению электроэнергии, к блэкауту, а также к отключению газа и других источников тепла. Люди окажутся в тяжелейших условиях зимой. И все это ради надежды на краткосрочный военный успех при помощи западного оружия… А потом этот самый успех может привести, как правильно отметил Киссинджер, к угрозе ядерного конфликта или к угрозе новой мировой войны...

Не будем забывать, что этот конфликт начался с путча под названием Майдан, который сразу же привел к обострению противоречий на Украине, а потом и к военным действиям, жертвами которых еще до 24 февраля стали тысячи людей – в основном жителей восточных областей. Эта так называемая революция привела к свержению демократически избранного президента, а потом и к гражданской войне со многими жертвами (называются цифры от 10 до 15 тысяч убитых) в Донецке и Луганске.

В прошлом, как бывший вице-канцлер и министр иностранных дел, я всегда выступал за разумные решения и за диалог с Россией. Я и теперь считаю, что главные вопросы насчет выбора пути дальнейшего развития Евросоюза – включая расширение НАТО и ЕС на восток – нужно решать ВМЕСТЕ с Россией. Россия должна присутствовать при обсуждении этих решений за столом переговоров, определять их вместе с нами. А вот другие политические силы, включая правящую коалицию.

Нынешняя правящая коалиция в Австрии, состоящая из Народной партии и Зеленых, ничего не делает, чтобы защитить наш австрийский нейтралитет, зафиксированный в нашей Конституции. Этот нейтралитет выхолащивается, и меня возмущает, что почти никто не выступает против такой политики, не защищает конституцию, пусть хотя бы путем дискуссий и выступлений. Даже наш президент – он тоже молчит, ничего не говорит. А ведь нейтралитет – это одна из основ нашей конституции. Более 85% австрийцев выступают за сохранение нейтралитета, эти люди не ставят наш нейтралитет под вопрос. И это должны учитывать политики. Они не должны допускать никакой предвзятости - мы не должны стоять ни на стороне НАТО, ни на стороне России.

А если мы серьезно относимся к нейтралитету, то мы не можем пропускать через нашу территорию никаких рисков. Если через нашу территорию - железнодорожным транспортом или автомобильным - идет оружие в Восточную Европу, а потом оно оказывается в зоне боевых действий, нам надо понимать, что такое положение несовместимо с нейтралитетом.

Когда наши партии голосуют за наложение санкций на Россию, это тоже является нарушением принципа нейтралитета. Повторяю, мы не должны занимать позицию за какую-то из сторон. Ни за Россию, ни за Украину, ни за НАТО. Мы должны делать нечто другое: мы должны выдвинуть политиков самых разных взглядов, которые выступали бы с мирными инициативами. Мы должны продвигать ту идею, что все участники конфликта должны вернуться к столу переговоров и искать мирное решение проблем.