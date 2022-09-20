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ЦАМТО

На Военном совете Ракетных войск стратегического назначения обсудили перевооружение войск

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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

ЦАМТО, 19 сентября. На заседании Военного совета РВСН, состоявшемся под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, были рассмотрены вопросы перевооружения на ракетные комплексы "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Вторым вопросом повестки дня стало обсуждение планов обновления учебно-материальной базы вузов РВСН, отбора абитуриентов и начала обучения по новой специальности.

В Военной академии РВСН имени Петра Великого создана уникальная учебно-материальная база, позволяющая говорить об учебном заведении как о лучшем военном политехническом вузе.

Учебное заведение готовит специалистов по боевому применению, эксплуатации, а также научно-техническому сопровождению существующих и перспективных автоматизированных систем управления и интеллектуальных систем вооружения РВСН, а также иных видов и родов Вооруженных Сил и силовых структур.

В своем докладе начальник Военной академии РВСН генерал-лейтенант Игорь Афонин отметил, что в новом учебно-лабораторном комплексе оснащены современным оборудованием и введены в образовательный процесс более 100 учебных аудиторий. Все курсанты полностью обеспечены персональными ноутбуками.

В академию поступают и новейшие тренажерные системы. В 2022 году в академии и ее филиале планируется ввести в эксплуатацию 14 учебно-тренировочных средств, что позволит расширить практическую подготовку курсантов на современные боевые ракетные комплексы. На данный момент обеспеченность современными учебно-тренировочными средствами курсантов в академии составляет 99%.

По итогам набора 2022 года более половины курсантов являются представителями династий стратегических ракетчиков и военнослужащими РВСН, проходящими службу по призыву.

Традиционно академия проводит заблаговременную профориентационную работу в регионах. Высококвалифицированные представители вуза работают в местах дислокаций частей и соединений РВСН, а также в Ростовской области, Пермском и Ставропольском краях.

С 1 сентября текущего года академия приступила к обучению курсантов по новой специальности "военно-политическая работа в соединениях и воинских частях РВСН".

Средняя оценка курсантов в академии и филиале в течение двух последних лет по всем курсам превышает четыре балла. О высоком уровне подготовки слушателей свидетельствует успешное участие в различных олимпиадах. Все команды академии заняли места в десятке сильнейших вузов.

Для поддержания уровня высококвалифицированных научных кадров в 4-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России за последние два года обеспечена защита около 20 диссертаций, посвященных развитию ракетостроения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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