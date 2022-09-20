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ЦАМТО

МНО Польши подписало контракты на закупку легких боевых самолетов FA-50

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Источник изображения: Фото: wojsko-polskie.pl

ЦАМТО, 19 сентября. В Минске-Мазовецком 16 сентября состоялась церемония подписания двух исполнительных контрактов на приобретение Польшей легких боевых самолетов FA-50 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries (KAI).

Как сообщило Агентство по вооружениям МНО Польши, в мероприятии приняли участие президент Польши Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Предметом первого контракта является поставка 12 легких боевых самолетов FA-50 в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость данного контракта составляет около 705 млн. долл. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года, а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта, заключенного Агентством по вооружениям и Korean Aerospace Industries, является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Стоимость этого контракта составляет около 2,3 млрд. долл. Поставки самолетов, которые будут выполнены в конфигурации, соответствующей дополнительными требованиями ВВС Польши, начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года.

Пакеты, включенные в контракты, представляют собой аналогичные наборы продуктов и услуг. Пакет обучения включает, среди прочего, поставку летного тренажера и тренажера боевого применения (FMS – Flight Model Simulator и OFT – Operational Flight Trainer), обучение летчиков и технического состава в Республике Корея и Польше. При этом в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы.

Подписание исполнительных контрактов состоялось в соответствии с положениями рамочного соглашения, заключенного 27 июля Агентством по вооружениям и Korean Aerospace Industries.

Как заявлено, принятый метод заключения контрактов связан с разделением отдельных проектов на этапы, а также передачей технологий, в результате чего на территории Польши будет построен центр обслуживания самолетов FA-50. Как планируется, он откроется в 2026 году. Позднее первые 12 поставленных FA-50 будут модернизированы до стандарта FA-50PL.

Принятый метод приобретения должен позволить оптимально управлять проектом и быстро достичь уже на первом этапе необходимых ВС Польши боевых возможностей путем поставки современной военной техники, совместимой с самолетами F-16C/D Блок.52.+ и законтрактованными самолетами пятого поколения F-35A.

FA-50 – южнокорейский легкий двухместный боевой самолет, оснащенный современной авионикой и РЛС управления огнем. Максимальная взлетная масса – 12,3 т, масса боевой нагрузки – до 4,5 т. Самолет вооружен 20-мм пушкой и широким спектром подвесного авиационного вооружения, в том числе УР AIM-9 "Сайдуиндер" класса "воздух-воздух", УР AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-земля", а также несколькими типами авиабомб различного назначения. FA-50 оснащен двигателем с форсажной камерой мощностью 17,7 тыс. фунтов (79 кН) и развивает максимальную скорость 1,5М (1837,5 км/ч). Дальность полета составляет 1800 км, практический потолок – 14,6 км.

Все законтрактованные самолеты FA-50 будут оборудованы системой Link-16 и системой опознавания "свой-чужой" стандарта НАТО. Самолеты, приобретаемые в рамках второго этапа, будут отличаться улучшенными характеристиками по дальности полета, пакетом вооружений, а также авионикой и РЛС (в соответствии с предъявляемыми ВВС Польши требованиями).

Как предполагается, FA-50 дополнят парк имеющихся F-16 и вместе с 32 истребителями F-35A "Лайтнинг-2" обеспечат замену состоящих на вооружении МиГ-29 (21 ед.) и Су-22 (30 ед.).

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Польша
Южная Корея
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AGM-65
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F-16
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