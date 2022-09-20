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ЦАМТО

В ходе арктической экспедиции выполнены пуски крылатых ракет по морской цели

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АПЛ К-186 "Омск"
АПЛ К-186 "Омск".
Источник изображения: CC BY 3.0 / Alex omen /

ЦАМТО, 19 сентября. Атомные подводные крейсеры и БРК "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" 16 сентября провели в условиях высоких широт пуски КР "Гранит" и "Оникс" по морской цели.

Видеоролик с демонстрацией стрельб представлен на сайте Минобороны РФ.

Атомные подводные крейсеры "Омск" и "Новосибирск", находясь в надводном положении, выполнили пуски противокорабельных крылатых ракет из акватории Чукотского моря. Ракеты в установленное время поразили сложную морскую мишень, имитирующую отряд боевых кораблей противника, на дистанции свыше 400 км.

Для выполнения ракетной стрельбы атомный подводный крейсер "Новосибирск" прошел подо льдами и всплыл в назначенном районе в акватории Северного морского пути, откуда и было применено ракетное оружие.

Совместно с атомными подводными крейсерами в условиях высоких широт с побережья Чукотского полуострова стрельбу крылатой ракетой "Оникс" произвел береговой ракетный комплекс "Бастион". Ракета поразила морскую цель на дистанции 300 км.

Действиями сил ТОФ с борта корабля управления "Маршал Крылов" руководил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

Справочно:

Реализуя положения Морской доктрины Российской Федерации, утвержденной президентом РФ 31 июля 2022 года, о защите и обеспечении национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и осуществляя военно-морскую деятельность государства в соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, в соответствии с поручением президента Российской Федерации Главным командованием Военно-морского флота под руководством главнокомандующего ВМФ в восточном секторе Арктики проводится Комплексная арктическая экспедиция "Умка-2022".

В экспедиции участвуют Главное командование ВМФ, войска и силы ТОФ, Русское географическое общество, организации и предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также научно-исследовательские организации.

С целью проверки способности и готовности защиты российской Арктики военными методами в ходе экспедиции проведены исследовательские учения корабельных сил, морской авиации и береговых войск. В фактических условиях Арктики будут выполнены военно-технические эксперименты по проверке возможностей и характеристик вооружения, военной и специальной техники как стоящих на вооружении, так и перспективных, изготовляемых предприятиями промышленности в инициативном порядке.

В рамках научной части экспедиции в районах Чукотского автономного округа, в том числе на острове Врангеля, представителями Русского географического общества предполагается провести изучение экологического состояния арктических экосистем, оценить современный уровень загрязнения их компонентов, определить наиболее распространенные загрязнители и подготовить рекомендации для устранения накопленного вреда, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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