Новая броня и комплекс бортовой обороны обеспечат защиту вертолёта Ка-52М от всех видов ПЗРК

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М получил новую защиту, включающую усовершенствованный комплекс бортовой обороны и новую броню. По уровню защиты Ка-52М превосходит базовый вертолет Ка-52.

Применяемые в ходе спецоперации ударные вертолеты оборудованы комплексом бортовой обороны "Витебск", позволяющим защищать машину от ракет ПЗРК. В августе концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) сообщил о модернизации "Витебска" с учетом опыта применения комплекса в боевых условиях на Украине и рекомендаций летчиков. Видимо именно такой комплекс и получит Ка-52М, другой информации пока нет. Кроме того, на модернизированной версии вертолета установили новую броню, причем без утяжеления машины. Для этого были применены новые материалы, значительно увеличившие баллистическую защиту вертолета.

Вертолет Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК

- приводит ТАСС слова источника.

Модернизированный вертолет Ка-52М завершает государственные испытания, он уже поучаствовал в специальной военной операции на Украине и получил положительные отзывы. После заключения комиссии начнется серийное производство вертолетов, Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" заявила о полной готовности к этому.

Модернизированный Ка-52М разработан с учетом опыта применения вертолетов в Сирии. Он получил усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны, защищающий машину от зенитных ракет, РЛС с АФАР, двигатель ВК-2500, новые авиационные шины повышенной износостойкости и новые лопасти винта. Установлен новый прицельно-навигационный комплекс. Вооружение унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ. В арсенал Ка-52М вошли дальнобойные ракеты "Гермес-А", управляемые противотанковые "Вихрь-М", легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР, она же "изделие 305".