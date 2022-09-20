На Украине заметили чешские САУ и старые финские БТР

Чешская САУ Dana-M2 Чешская САУ Dana-M2

Стало известно о передаче Финляндией Украине старых трехосных бронетранспортеров XA-180/185. Долгое время в Хельсинки не разглашали детали поставки военной техники для нужд вооруженных формирований Украины.

Что интересно, бронетранспортеры поставлены устаревшие. БТР XA-180, которые еще называют Pasi, производились в начале 1980-х годов и предназначались для замены советских БТР-60, которые находились на вооружении сухопутных войск.

Разработчики бронетранспортеров создавали модель по образцу военной техники Германии и Франции. Масса бронетранспортера составляет 15500 кг. Экипаж состоит из двух человек, в десантном отделении помещается до 15 полностью экипированных солдат. Также есть бойницы для стрелкового оружия в бортах.

На вооружении такого бронетранспортера находится 12,7-мм пулемет НСВТ «Утес». Установлен дизельный двигатель Valmet 611 DSBJA с турбонаддувом мощностью 236 л.с. Финский бронетранспортер может развивать скорость по шоссе до 100 км/ч, плавать со скоростью 9 км/ч.

Ранее такие бронетранспортеры поставлялись в пять стран мира. Теперь они появятся на вооружении и украинской армии. Правда, не очень понятно пока, как они покажут себя в реальных боевых условиях.

Финский бронетранспортер ХА-180 Финский бронетранспортер ХА-180

Еще один подарок ВСУ получили от Чехии. Впервые на Украине в районах боевых действий были замечены колесные самоходные артиллерийские установки Dana-M2. Они появились на южном направлении, в Херсонской и Николаевской областях. Это 152-мм САУ, приобретение которых Киевом анонсировалось еще осенью 2020 года. Тогда СМИ сообщали о планах Киева купить 26 подобных боевых машин на 40 миллионов долларов.

Чешские САУ также нельзя назвать суперсовременными. Они представляют собой модернизированную версию САУ, производство которой закончилось еще в 1989 году. В процессе модернизации были несколько доработана кабина, заменены средства связи, смонтированы автоматизированные системы управления наведением и спутниковая навигация.

САУ используют осколочно-фугасные снаряды с дальностью стрельбы до 18700 метров и реактивные DN1CZ, способные поражать цели на расстоянии до 25,5 км.

В мае 2022 года на Украину перебросили 20 устаревших САУ vz.77, образца 1977 года, которые работают на шасси вездеходов «Татра-815» и имеют двигатели мощностью 345 л.с. Машина также вооружена 12,7-мм зенитным пулеметом ДШКМ.

Впрочем, известно, что союзными силами уже было уничтожено несколько таких самоходных установок. Поэтому события на Украине способствуют «разоружению» восточноевропейских и североевропейских государств. Или Чехия и Финляндия таким образом избавляются от балласта в виде устаревшего вооружения, чтобы перевести свою армию на более современные модели?