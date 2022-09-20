Войти
ТАСС

Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink

103
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 03:18 мск

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX вывела в воскресенье на околоземную орбиту очередные 54 небольших спутника для своей интернет-сети Starlink.

Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 20:18 по местному времени (03:18 мск понедельника). "Развертывание 54 спутников Starlink подтверждено", - сообщила компания на своей странице в Twitter через 16 минут после запуска.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 3 тыс. спутников. В настоящее время сеть Starlink доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии.

Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
SpaceX
Похожие новости
07.02.2022
Международный астрономический союз создал Центр по защите неба от флотилий спутников
25.01.2022
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
24.01.2022
Американские военные дали SpaceX денег. Взамен они хотят доставку своих грузов на Starship
30.04.2021
Первый старт ракеты Falcon с лунной миссией перенесли на 2022 год
28.05.2019
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
28.09.2017
С протянутой рукой
28.01.2016
Австралийцы занялись разработкой возвращаемых ступеней ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 01:59
  • 32385
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.09 22:11
  • 8
Прибывшая в Ереван Нэнси Пелоси осудила Азербайджан и пообещала оказать поддержку Армении
  • 19.09 18:01
  • 4
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 19.09 16:15
  • 1
Россия получит 50 истребителей пятого поколения
  • 19.09 16:11
  • 53
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 19.09 15:39
  • 15
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 19.09 13:43
  • 14
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 19.09 13:00
  • 1
Буддийский флаг впервые поднят на борту американского военного корабля
  • 19.09 11:56
  • 1
ВМС США досрочно списали прибрежный боевой корабль Coronado проекта LCS из-за многочисленных технических проблем
  • 19.09 11:19
  • 3
В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22
  • 19.09 10:34
  • 0
«Самолеты просто улетели» – рынок бизнес-авиации просел в 10 раз
  • 19.09 10:23
  • 11
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 19.09 03:17
  • 27
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 19.09 02:19
  • 1
Попытка втянуть Россию в конфликт в Карабахе обернулась провалом
  • 19.09 01:37
  • 13
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины