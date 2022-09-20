Сборка беспилотников может войти в программу школ Москвы и Московской области

Обучение работы с БЛА планируют проводить в рамках уроков ОБЖ, технологии или информатики

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Работа с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), произведенными на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", может войти в программу общеобразовательных школ Москвы и Московской области. Об этом ТАСС сообщила директор центра Дарья Борисова.

"У губернатора Московской области есть замысел обратиться в школы с этим предложением, - сказала Борисова. - Также есть помощь и поддержка коллег из Министерства промышленности РФ, которые любезно с нами сотрудничают в плане технологического конкурса "Кибердром", финал которого, вероятно, пройдет на базе "Авангарда" в октябре. Мы надеемся, что эта большая история, которую мы все вместе пытаемся внедрить в школы, воплотится в жизнь. И не только школьники Московской области, а и школьники Москвы смогут учиться на беспилотных летательных аппаратах, которые собраны и сконструированы в России".

Руководитель "Авангарда" уточнила, что обучение работы с БЛА планируется проводить в рамках уроков ОБЖ, технологии или информатики. "История с беспилотником и робототехникой сложносочиненная и состоит из нескольких этапов - сборка аппарата, программирование, пилотирование и противодействие другому беспилотнику. Поэтому мы разбились на несколько предметов в рамках учебной программы, подготовили эти программы для их реабилитации в школах", - сказала Борисова.

По ее словам, на данный момент беспилотник, сконструированный в "Авангарде" и показанный на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", существует в единственном экземпляре. В дальнейшем предполагается запуск серийного производства аппарата.

Центр открылся в 2020 году на территории парка "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. Единовременно обучение на базе "Авангарда" могут проходить 600 курсантов, в планах увеличение числа обучающихся до 900 человек. Военные сборы длятся пять дней, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тыс. курсантов.

В течение двух последних лет филиалы "Авангарда" открылись в более 20 регионах России. Ранее Борисова сообщала ТАСС, что в конце 2023 года по инициативе ОАЭ аналогичный центр откроют в Абу-Даби, он будет работать по российским программам.