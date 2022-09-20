Вертолет Ка-52М получил новую систему защиты от всех современных ПЗРК

Источник рассказал, что новые разработки в сфере материаловедения позволили повысить защищенность машины без ее радикального утяжеления

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Модернизированный вертолет Ка-52М получил усовершенствованный комплекс бортовой обороны от всех современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и новую баллистическую защиту. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Вертолет Ка-52М получил усовершенствованный бортовой комплекс обороны, который защитит его от всего существующего спектра ПЗРК", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что новые разработки в сфере материаловедения позволили повысить защищенность машины без ее радикального утяжеления. "Новейшие материалы позволили повысить показатели в сфере баллистической защиты без радикального увеличения массы машины. Сейчас можно обеспечить защиту вещей, которые раньше защитить не могли", - отметил источник ТАСС, добавив, что в конструкции фюзеляжа Ка-52М также увеличена доля антикоррозийных материалов.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

2 сентября источник ТАСС сообщил, что обновленный вертолет Ка-52М был испытан в ходе военной спецоперации на Украине. Отмечалось, что "вертолет показал себя в работе очень хорошо, и по итогам применения представители военного ведомства передали промышленности рекомендации по доработке и усовершенствованию некоторых систем".

Ранее источник агентства также сообщал, что государственные испытания модернизированной машины планируется завершить в октябре 2022 года.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор" с учетом опыта его боевого применения. По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

В конструкции Ка-52М применены лучшие технические решения: используется гиростабилизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки, установлены новые тормозные колеса с дисковой тормозной системой и авиационными шинами повышенной износостойкости. На модернизированные машины устанавливается двигатель ВК-2500.

По данным источника ТАСС, Ка-52М также будет обладать сетецентрическими возможностями - работать вместе с беспилотными летательными аппаратами и взаимодействовать с другими вертолетами и самолетами.