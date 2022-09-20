Анкара заявила, что продолжит усилия по урегулированию кризиса на Украине путем дипломатии

Слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана приводит агентство Anadolu

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования кризиса на Украине путем дипломатии и переговоров. Об этом в воскресенье заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы продолжим наши усилия, направленные на прекращение войны дипломатическим путем и на устранение ее негативных последствий в региональном и глобальном масштабе", - сказал он, выступая на заседании Турецко-американского национального координационного комитета в Нью-Йорке. Слова президента приводит агентство Anadolu.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, Евросоюз, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции в отношении России. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.