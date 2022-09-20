Космонавты вернут на Землю мяч для регби, устав и герб Москвы

Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся в спускаемом аппарате 29 сентября

МКС, 19 сентября. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС приступили к сбору вещей перед возвращением на Землю, с собой они возьмут среди прочего результаты экспериментов, оборудование, герб и устав Москвы, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Космонавты вернутся на Землю в спускаемом аппарате, на борту которого также будут находиться возвращаемые грузы, среди них результаты экспериментов, в том числе срочных, а также герб и устав Москвы, икона Георгия Победоносца, мяч для регби, копию Знамени Победы, побывавшую в открытом космосе. Удаляемые грузы поместят в бытовой отсек, который после разделения сгорит в верхних слоях атмосферы, рассказал Артемьев.

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 29 сентября. Их экипаж называют бауманским, поскольку все трое являются выпускниками МГТУ им. Н. Э. Баумана.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток.