Запад увидел свет в конце туннеля. Но им оказались огни мчащегося поезда

Энергетическая катастрофа Европы

Антироссийские санкции противоречат общественному благу, пишет TAC. Автор статьи напоминает об идеалах отцов-основателей США и констатирует, что Вашингтон больше не пользуется их принципами. Запад потеряет больше, чем приобретет, подчеркивает он.

Дэвид Хендриксон (David C. Hendrickson)

Энергетическая катастрофа Европы усугубляется с каждым днем. Счета за электричество, которые с прошлого года выросли в десять раз, угрожают закрытием крупных промышленных предприятий и мелких компаний в Великобритании, Германии и других странах ЕС. Сейчас основной вариант развития событий сводится к тому, что грядущей зимой Европа будет практически полностью лишена российского газа.

За последние несколько месяцев страны региона приняли целый ряд мер – некоторые члены ЕС отказывались платить за газ в рублях, Польша и Украина закрывали свои трубопроводы для поставок российского газа, – на которые Россия ответила сокращением поставок по трубопроводу "Северный поток – 1" (сначала до 40% от пропускной способности, потом до 20%, а затем и до 0%). Летом разгорелся спор вокруг турбин для трубопровода, которые застряли в Канаде из-за санкций и которые компания Siemens потом всё же отправила в Германию.

Поскольку все участники спора утверждали, что противоположная сторона лжет, докопаться до истины было очень трудно. Действительно ли европейцы отказывались покупать? Действительно ли русские отказывались продавать? Если верно первое, это значит, что европейцы пытались превратить торговлю энергоносителями в оружие. Если верно второе, значит это пытались сделать русские.

Довольно трудно разобраться, в чем было дело, но одно очевидно: обе стороны гораздо сильнее хотят переложить на другого вину за надвигающуюся катастрофу, нежели попытаться найти решение, которое позволило бы ее предотвратить.

Теперь, когда в работе системы трубопроводов возникли серьезные препятствия, очевидной проверкой ответа на этот важный вопрос – кто и что именно отказывается делать – является статус "Северного потока – 2". Этот газопровод, проложенный параллельно "Северному потоку – 1" по дну Балтийского моря, очевидно, готов к работе. Германия отменила его запуск в феврале в ответ на спецоперацию России на Украине. В настоящий момент возможность поставок российского сырья по этому трубопроводу не рассматривается. По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, немецкие избиратели должны принести жертву ради Украины. Это и другие заявления европейских чиновников говорят о том, что регион отказывается покупать.

Если бы европейцы выразили готовность покупать, стали бы русские им продавать? В начале кризиса, когда Запад заявлял о своей готовности отказаться от российских ресурсов, западные чиновники исходили из того, что русским придется продавать и они будут это делать, потому что их экономика напрямую зависит от экспорта горючих ископаемых. Но в конце весны Москва сообщила о готовности продавать при условии, что европейцы будут платить за газ в рублях. Некоторые европейские государства согласились, другие – нет. Только вот последние лишились поставок. Летом президент Владимир Путин заявил, что компания "Газпром" выполнит все обязательства по контрактам, и обвинил в сложившейся ситуации европейцев. Теперь же ответ русских – "нет, никогда". Шестого сентября Путин сообщил, что Россия все еще готова продавать свой газ и что дефицит в Европе – это рана, которую Запад нанес себе сам. Но двумя днями ранее бывший президент страны Дмитрий Медведев написал, что Германия действует как враг России. У вас нет газа? Очень жаль.

Германия, которой сейчас угрожает неизбежное обнищание, долгое время была главным казначеем Евросоюза. Интересно, как блок сможет функционировать, когда огромный производственный, химический и промышленный комплекс этой страны, зависящий от дешевого российского газа, будет вынужден остановиться или резко уменьшиться. Немецкие щедроты, которые много лет текли рекой через весь Евросоюз, способствовали внутреннему единству и согласованности. А что случится с блоком, когда Германия превратится в попрошайку?

Луук Мидделаар (Luuk Middelaar), главный теоретик Евросоюза, отметил, что тремя основными целями европейского проекта являются мир, процветание и могущество. Стоит подчеркнуть, что ЕС никогда не был "силовым проектом" в военном смысле. Вооруженные силы входящих в его состав государств полностью подчинены НАТО. Однако экономические санкции, введенные блоком против России, во многом усиливают претензии ЕС на роль "силового проекта". Эти санкции могут поставить под угрозу статус Евросоюза как объединения, нацеленного на процветание и сохранение мира. Эти ограничения фактически представляют собой новую цель, не похожую ни на что из того, к чему блок стремился в прошлом. Из-за них в Евросоюзе возникают достаточно сильные центробежные силы.

Чтобы обеспечить Европу газом, Западу нужно пересмотреть свою санкционную кампанию. Хотя в данный момент сделать это необходимо, нет никаких признаков того, что какое-либо из крупных европейских государств рассматривает такую возможность. Напротив, Соединенные Штаты сумели заручиться поддержкой стран "Большой семерки" для реализации плана по выведению российской нефти на рынок и одновременному ограничению той суммы, которую Россия сможет за нее получить. Этот план, скорее всего, разработанный министром финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), заключает в себе неразрешимое противоречие, замаскированное под политику – неосуществимый замысел, который не удастся воплотить в реальность. Он предполагает готовность к сотрудничеству не только со стороны России, но и целого ряда других стран, включая Китай, Индию и Турцию. И все эти покупатели уже ясно дали понять, что Запад не будет определять их энергетическую политику и не сможет заставить их починиться с помощью угрозы санкций. Русские отмахнулись от этого плана, назвав его нелепым: "Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им просто не будем поставлять нефть и нефтепродукты".

Если Запад все же решит реализовать план Йеллен, а Россия откажется подыграть ему, что будет тогда? Логичным результатом станет если не значительное замедление глобальной экономики, то как минимум жесткое повышательное давление на цены на энергоносители. В декабре нас ждут обещанное начало реализации плана Йеллен, попытки Евросоюза ввести либо эмбарго, либо ограничение на цены на российские энергоносители, а также завершение действия программы, предусматривающей высвобождение по миллиону баррелей нефти в сутки из стратегических резервов США. Суть плана администрации Байдена, призванного предотвратить резкий рост цен, заключается в том, чтобы заставить русских проглотить унижение. Администрация ошибочно полагает, что в этой игре у нее есть козыри. Но это не так.

Согласно законам ведения войны, один из важнейших принципов – сделать так, чтобы гражданское население не страдало. Вооруженные силы США, к примеру, гордятся тем, что закон обязывает их соблюдать правила наведения на цель, дабы не подвергать мирное население опасности. Однако в условиях экономической войны эти барьеры, препятствующие нанесению вреда простым гражданам, много раз нарушались. Практически не сталкиваясь с критикой внутри страны, лидеры Соединенных Штатов проводят в Афганистане, Сирии и Венесуэле такую политику, которая истощает мирное население. Точно такое же равнодушие к страданиям простых граждан характерно и для тотальной финансово-экономической войны против России. Обычно главным аргументом против принятия подобных мер служит аргумент о вреде, который они могут нанести невинным гражданам иностранного государства. Однако в сложившейся ситуации очевидный и реальный вред может быть нанесен жителям Запада.

Предложения по ограничению воздействия войны на гражданское население были частью первых шагов американской дипломатии. В 1783 году Бенджамин Франклин попытался усовершенствовать международное право, заключив соглашения, запрещающие "грабеж безоружных и полезно занятых людей". В 1785 году Франклин вместе с Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном, представлявшими Соединенные Штаты за границей, подписали договор с Фридрихом Великим Прусским, намереваясь ввести существенные ограничения на военные действия, направленные против гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта.

Адамс был "очарован, обнаружив, что король оказал нам честь, согласившись с платонической философией некоторых из наших статей, которая служит хорошим уроком человечеству и которая позволит извлечь больше пользы из договора, ратифицированного королем Пруссии, чем из сочинений Платона или сэра Томаса Мора". Эти дипломаты приходили в ужас от того, что фермеры и рыбаки, торговцы и ремесленники, ученые и домохозяйки неизбежно становились жертвами разрушений, вызванных войной. Когда-то Соединенные Штаты твердо руководствовались этим принципом. Но сегодняшние политики не испытывают угрызений совести, втягивая бесчисленное количество невинных граждан в паутину своих санкций. Именно так и обстоят дела в нашем прогрессивном новом веке.

Даже если допустить, что санкционная война справедлива, из этого вовсе не следует, что она благоразумна. Напротив, последствия текущего курса Запада откровенно противоречат общественному благу и влекут за собой высокий риск того, что Запад потеряет больше, чем обретет. Санкции имеют смысл лишь в том случае, если они являются необходимым и эффективным средством заставить русских покинуть Украину, но в этом смысле их результативность равна нулю. Результат был бы таким же, даже если бы санкции могли довести Россию до полного обнищания, что невозможно. Но западные политики думают иначе – по крайней мере они так говорят. Все это свидетельствует о том, что свет в конце туннеля – это огни мчащегося навстречу поезда.

Дэвид Хендриксон – президент Общества Джона Куинси Адамса (John Quincy Adams Society) и почетный профессор политологии Колледжа Колорадо.