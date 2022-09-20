Довели до Белого: ВМФ отработал переброску ракетных кораблей с Балтики

Для этого МРК «Мытищи» успешно прошёл в Белое море по внутренним водным путям

Российские малые ракетные корабли (МРК) смогут оперативно перемещаться между Балтикой и северными морями. МРК «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» успешно отработал переброску из Балтийского на Белое море и обратно по внутренним водным путям. Такие маневры между флотами играют большое значение - кораблям не приходится огибать Скандинавский полуостров и проходить через акваторию, контролируемую странами НАТО. Эксперты отмечают, что подобные тренировки особенно актуальны на фоне усиления группировки Североатлантического альянса в регионе.

Испытано севером

Малый ракетный корабль «Мытищи» совершил переход с Балтики на Белое море. Там он провел полный цикл учебных ракетных стрельб из бортового оружия и сейчас возвращается обратно, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Его путь прошёл через Беломоро-Балтийский канал, Ладожское озеро и Неву. После этого «Мытищи» зайдет в Кронштадт для пополнения запасов. Общее расстояние, которое пройдет в этом походе МРК, превысит три тысячи морских миль. По словам источников, возможность таких маневров между флотами позволит оперативно реагировать на угрозы на том или ином направлении.

Такой переход крупных боевых кораблей по внутренним водным путям считается очень сложным и требует высокой квалификации экипажа. В стесненных речных условиях необходимо справляться с сильными течениями, а также проходить десятки шлюзов.

МРК проекта 22800 «Мытищи» и «Советск» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Корабли проекта 22800 должны стать самыми массовым проектом ударных кораблей для нашего флота. На сегодняшний день в ВМФ России числятся три представителя серии - «Мытищи», «Советск» и «Одинцово». Они входят в состав 6-й Краснознаменной ордена Нахимова I степени бригады ракетных катеров Балтийского флота. Всего же планируется построить 18 «Каракуртов». Их одновременно выпускают на судостроительных заводах Санкт-Петербурга, Зеленодольска, Крыма и на Дальнем Востоке. Предполагается, что к середине 2020-х годов Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флота будут располагать каждый своим соединением «Каракуртов».

Переход по внутренним водным путям корабли отрабатывали в советские времена, в том числе даже подводные лодки, рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

- Это очень важно. Малый ракетный корабль ведь не в океане работает — туда его пускать и не следует, чтобы осуществить маневр на Северный флот или оттуда на Балтику, - рассказал адмирал «Известиям». - А внутренними путями - нет вопросов, он спокойно переходит. Этот канал имеет большое значение. Не надо будет посылать корабли через датские проливы, через Северное море. Так получается и быстрее, и более скрытно, и безопаснее.

По словам Валентина Селиванова, сегодня не так просто проводить ракетные стрельбы в балтийской акватории из-за относительно небольших размеров нейтральных и российских территориальных вод. Полноценную боевую подготовку новых корветов с дальнобойным оружием можно вести только на Севере.

- В нынешней ситуации такие маневры и логичны, и выгодны. «Каракуртам» не приходится проходить через враждебную акваторию - датские проливы, Северное море. Тем более, малый ракетный корабль в таком походе нуждается в обеспечении, значит, какой-нибудь буксир должен быть рядом. А тут - и выгодно, и безопасно, - заключил адмирал.

Балтийский флот России сейчас стоит перед серьезными новыми вызовами, поэтому обеспечение мобильности его кораблей очень важно, отметил в беседе с «Известиями» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

- НАТОвские страны прибавили в количестве, их стало больше. И они уже неоднократно заявляли, что Балтийское море будет НАТОвским озером, а Балтийский флот не сможет никак противостоять им. Но ведь на сегодняшний день важно не количество оружия, а его качество, — считает он. — МРК малозаметны для радаров противника, и в то же время обладают большой ударной мощью. На их вооружении стоят ракеты такого класса, которые способны поражать суда намного больших размеров и наземные цели. Так что эти малые ракетные корабли выполняют важную роль по защите наших интересов на Балтике и в целом на Северо-Западе России.

Тропой «Каракурта»

«Каракурты» — относительно небольшие корабли водоизмещением 870 т. Однако несмотря на скромные размеры, они несут довольно внушительный арсенал. В частности, стрельбовый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр» или сверхзвуковых противокорабельных «Оникс», а также 76,2-миллиметровую артиллерийскую установку АК-176МА. Начиная с третьего корабля серии — «Одинцово» — на них устанавливается морская версия ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», которая серьёзно увеличивает возможности борьбы с воздушными целями и противокорабельными ракетами.

Макет МРК «Мытищи» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Рубленные геометрические формы и использование в конструкции радиопоглощающих материалов делают «Каракурты» менее заметными для радаров противника, чем предыдущие поколения МРК. При этом они оснащены современным РЛС и навигационным оборудованием, а также комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

На борту «Каракуртов» могут базироваться беспилотники «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. Их можно использовать в качестве разведчиков или наводчиков. Дроны делают «Каракурты» практически незаметными. В боевой обстановке экипаж корабля для оценки окружающей обстановки может поднять в небо беспилотники, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС противника.

Впервые возможности МРК проекта «Каракурт» в арктических широтах испытали год назад. Тогда корабль «Советск» отработал применение оружия, работу боевых постов, маневрирование и ведение радиообмена в районах интенсивного судоходства, а также противодиверсионную оборону.

Роман Крецул

Алексей Рамм