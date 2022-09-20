Южный бастион: на николаевском направлении отражены все атаки ВФУ

Украинские формирования в выходные пытались пробить брешь в обороне российских войск

Вооруженные силы РФ в минувшие выходные дни отбили наступление украинских вооруженных формирований на николаево-криворожском направлении. В воскресенье, 18 сентября, ВФУ пробовали наступать сразу на трех участках — в районе Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Днем ранее они безуспешно попытались взять Правдино. Подразделения российских вооруженных сил успешно отразили все атаки, сообщили в Минобороны РФ. Множество ударов по всей линии фронта ВФУ наносят, чтобы найти слабые места в нашей обороне, считают военные эксперты.

Ударная работа

В выходные дни ВФУ предприняли серию атак на николаево-криворожском направлении. В воскресенье, 18 сентября, противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки в Херсонской области, сообщили в российском военном ведомстве.

«Подразделениями российских вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В районе Николаева российские ВКС высокоточным оружием нанесли удары по личному составу и военной технике подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВФУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей. Также были поражены подразделения 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии был поражен пункт управления и координации ракетных ударов украинской группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области.

Днем ранее в районе населенного пункта Правдино Херсонской области противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления.

«В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, в результате высокоточных ударов потери 46-й аэромобильной бригады в районах Березнеговатое и Великое Артаково Николаевской области, 24-й механизированной бригады в районе Безыменное Херсонской области составили более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.

За выходные ПВО России сбила 16 беспилотных летательных аппаратов и 33 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в районе Херсона и Новой Каховки.

— «Генеральное наступление», затеянное в конце августа украинцами в Херсонской области, провалилось, — заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Им не удалось разрезать позиции и оттеснить наши войска к Днепру. Поэтому киевское руководство сменило стратегию — теперь пытаются наносить множество небольших ударов по всей линии фронта. Таким образом они прощупывают нашу оборону и пытаются найти в ней слабые места. Прибывшие в Николаевскую область украинские стратегические резервы на полученной с Запада технике пока еще не до конца истощены, что позволяет им продолжать атаки, хотя они и дорого им обходятся.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

При этом размеры российского плацдарма за Днепром не так уж велики, напомнил эксперт.

— Поэтому потеря даже одного небольшого поселка между Херсоном и Николаевом может представлять опасность, — считает он. — Здесь оборона должна быть особенно жесткой. Еще одним постоянным направлением украинской активности остается Берислав. Там ВФУ пытаются выйти на расстояние поражения артиллерией переправ у Новой Каховки.

Закончить «Академию»

В выходные российские войска продолжали интенсивные удары по военной инфраструктуре Украины. В результате высокоточных ударов ВКС России потери 46-й аэромобильной и 24-й механизированной бригад составили пять танков, 14 единиц военной техники и более 140 убитыми и ранеными. Кроме того, ударами по пунктам временной дислокации подразделения нацформирования «Кракен», 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад уничтожено более 50 националистов и свыше десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.

В Минобороны также сообщили, что ударами по боевым позициям 58-й, 93-й мотопехотных и 53-й механизированной бригад ликвидировано более 230 националистов, десять танков и 23 боевые бронированные машины.

Сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВФУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники. В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады потери составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Также ВКС России нанесли удары по местам сосредоточения войск 14-й механизированной бригады, 63-й механизированной бригады и 3-го отдельного батальона теробороны. Уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники.

Кроме того, была уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также радиолокационная станция ПВО.

В ходе боев в районе Зайцево в ДНР 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял более 50% личного состава. Командование отвело остатки подразделения в Часов Яр в ДНР, заявили в Минобороны.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток поразили восемь пунктов управления, пункты базирования иностранных наемников американской ЧВК «Академия» и нацформирования «Кракен», 100 артиллерийских подразделений, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 244 района сосредоточения войск. Кроме того, в районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады, на котором находилось более 7500 снарядов к западным артиллерийским системам, а также склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области.

Также 17 сентября было зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Украинскими войсками было выпущено 15 артиллерийских снарядов из Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВФУ были подавлены ответным огнем.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники», — перечислил Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

На безопасные рубежи

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Расчет старшего сержанта Владислава Лихоманова помогал удерживать линию обороны, когда ВФУ атаковали позиции наших военнослужащих. Подчиненными Владислава было отбито две атаки противника. Лихоманов лично уничтожил три танка, две БМП и до 30 националистов, лишив боевиков возможности продолжать наступление. После этого старший сержант сменил позиции и вывел личный состав в безопасный район.

Подразделение младшего сержанта Владимира Тарусова сдерживало занятые позиции. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону, пошли в атаку. В ходе боя Тарусов уничтожил три единицы вражеской бронетехники и плотным огнем отразил наступление пехоты, в результате чего боевики отступили. После этого младший сержант сменил позиции и вывел личный состав и военную технику в безопасный район, не допустив потерь среди военнослужащих.

Националисты пытались прорвать оборонительные рубежи российских войск, чтобы вернуть утраченные в ходе боя позиции. Расположившись в боевых порядках, сержант Владимир Борозенец из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В течение дня его группа отбила несколько атак врага. В итоге противник отступил. Когда огонь временно прекратился, подразделение сержанта Борозенца сменило позиции, что позволило избежать жертв среди военнослужащих, рассказали в Минобороны.

В результате обстрела националистов на опорном пункте подразделения было повреждено оборудование электропитания. Рядовой Дмитрий Полупанов оперативно восстановил электросети и продолжил вести бой, уничтожив отделение противника. Когда от попаданий снарядов загорелась одна из боевых машин, Дмитрий бросился на помощь, вытащил двух раненых, перенес их в укрытие и оказал первую помощь.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

«Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается рядовой Полупанов, атака превосходящих сил противника была успешно отражена, большие потери в живой силе позволили российским подразделениям сменить позицию на более выгодную, сохранив личный состав и вооружение для продолжения боя», — рассказали в Минобороны РФ.

Батарея капитана Дмитрия Лебедева вела бой с противником. Националисты пошли в контрнаступление. Благодаря точным расчетам и своевременному огню подчиненные Дмитрия не позволили боевикам воспользоваться преимуществом местности и сорвали контрнаступление. Когда огонь противника прекратился, капитан сменил позиции и вывел личный состав в безопасный район, где продолжил выполнение боевых задач.

Во время наступления противника лейтенант Дмитрий Гвоздев обнаружил замаскированный опорный пункт националистов. Благодаря его мужеству и точным целеуказаниям был уничтожен опорный пункт взвода, два минометных отделения и более 60 националистов и наемников. Понеся потери, противник отступил.

Обороняя назначенный район, подразделение Дмитрия Траценко вступило в бой с украинскими националистами. Было уничтожено больше трех огневых позиций и более 20 националистов. Своевременно обнаружив выдвижение резервов противника, Дмитрий организовал взаимодействие с артиллерийским подразделением. В результате подкрепления противника были отброшены от рубежа обороны с большими потерями.

Взвод старшего лейтенанта Евгения Кузнецова удерживал высоту, когда националисты попытались ее отбить. В течение суток взвод Кузнецова успешно сдерживал натиск боевиков. Было уничтожено 11 националистов и три БМП. Противник отступил, не сумев выбить наших военнослужащих с занимаемой высоты.

Богдан Степовой

Андрей Федоров