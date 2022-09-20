Российский парусник "Седов" вышел в третий учебный рейс навигации-2022

Принадлежащее Федеральному агентству по рыболовству Российской Федерации учебное парусное судно "Седов" - самый большое в мире в настоящее время действующее парусное учебное судно (бывший германский Kommodore Johnsen). С 1946 по 1966 годы барк "Седов" входил в состав ВМФ СССР, после чего был передан Министерству рыбного хозяйства СССР. Военно-морской флот СССР и России не эксплуатирует парусные учебные суда с 1966 года.

В 2023 году планируется, что полноценную навигацию в интересах практики курсантов учебных заведений Росрыболовства проведет также барк "Крузенштерн", который находится в ремонте

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно "Седов" в воскресенье отправилось в очередной, третий рейс навигации 2022 года, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота Ирина Образцова, являющейся эксплуатантом барка.

Изначально планировалось, что рейс начнется 16 сентября. Но в этот день зафиксировали сильный ветер, который стал препятствием для безопасного следования судна по Калининградскому морскому судоходному каналу. Из-за этого произошла задержка выхода барка из порта до вечера 18 сентября.

"Из Калининграда на борту "Седова" в морской поход по Балтике отправились курсанты учебных заведений Росрыболовства из Керчи, Мурманска и Калининграда. В течение месяца им предстоит выполнять учебные задачи плавательной практики, совершенствовать навыки, полученные в учебных классах и кабинетах на берегу", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что закончившийся 7 августа второй рейс "Седова" был последним в навигации-2022 учебного парусного судна. "Появилась возможность организовать третий рейс для продолжения учебной морской практики курсантов, без которой невозможно постичь все тонкости будущей профессии. И эту возможность использовали", - пояснила Образцова, отметив, что еще одно парусное судно, оператором которого также является БГА, - барк "Крузенштерн" находится в плановом ремонте и планируется, что в 2023 году он уже проведет полноценную навигацию, совершит рейсы в интересах практики курсантов учебных заведений Росрыболовства.

За два рейса навигации-2022, маршрут которых также был проложен по Балтике, морскую практику на барке "Седов" прошли около 260 курсантов из Астрахани, Ейска, Калининграда, Керчи, Мурманска и Санкт-Петербурга. По особому знаменательным стал для команды судна и курсантов второй рейс: знаменитый парусник принял участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота России, который состоялся 31 июля. Барк, который с конца 50-х и до середины 60-х годов прошлого века был экспедиционно-океанографическим судном ВМФ СССР, по праву заслужил место в парадном строю боевых кораблей и судов на Кронштадском рейде.

Парусник "Седов", которому в 2021 году исполнилось 100 лет, спустили на воду на верфи в Киле (Германия), первоначально он назывался "Магдалена Виннен II". По итогам Второй мировой, в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях, судно передали Советскому Союзу и переименовали в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебных парусных судов. Его длина составила 117,5 м, водоизмещение 7 320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.

Барк "Седов" в 2012-2013 годы совершил кругосветное плавание, которое длилось 14 месяцев. "Седов" - участник кругосветной экспедиции 2019-2020 годов, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Парусник также совершил трансарктический переход по Северному морскому пути в автономном плавании из Владивостока в Мурманск, что является уникальным событием для судов этого класса.