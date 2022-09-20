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ТАСС

Минобороны РФ заявило об уничтожении ВКС России полевых командиров террористов в Идлибе

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Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По данным ведомства, уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ВКС России нанесли массированный удар по базе террористов запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" в сирийской провинции Идлиб, уничтожив полевых командиров Билала Саида и Абу Дуджана ад-Дири. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"17 сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джебхат ан-Нусра" в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб. В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири", - сказал он.

По словам генерала, уничтоженные террористы были непосредственно причастны к нападениям на сирийских военнослужащих и мирное население в идлибской зоне деэскалации. Кроме того, они участвовали в подготовке диверсионно-террористических акций на территории, подконтрольной правительству Сирии. 

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