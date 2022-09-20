Новгородская делегация доставит на Байконур копию берестяной грамоты

Ее передачу приурочат к 1160-летию зарождения государственности в России

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация из восьми школьников и двух студентов Новгородской области отправилась на космодром Байконур, акция проводится в рамках сотрудничества правительства региона с госкорпорацией "Роскосмос". Делегация доставит на космодром копию берестяной грамоты, найденную в Великом Новгороде, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

"Делегация от региона посетит космодром Байконур 19-23 сентября. В состав делегации вошли восемь школьников и двое студентов, имеющих высокие достижения в предметных областях. Программа пребывания включает в себя <...> посещение космодрома Байконур в период пусковой кампании ракеты-носителя "Союз 2.1а" с ТПК "Союз МС-22". <...> Вместе с ракетой-носителем в космос отправится копия берестяной грамоты №10, найденная на Неревском раскопе в Великом Новгороде. Грамота датируется серединой XIV века, на ней написан следующий текст: "Есть град между небом и землей. К нему едет посол без путей, сам немой, везет грамоту неписанную". По мнению ученых, это загадка о Ноевом ковчеге", - пояснили в пресс-службе.

Идею отправить на Международную космическую станцию берестяную грамоту, предложенную новгородской студенткой, поддержали космонавты МКС Олег Артемьев, который также является специальным корреспондентом ТАСС на МКС, и Сергей Корсаков. Это мероприятие приурочат к 1160-летию зарождения государственности в России, которое отмечается в 2022 году.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22", который доставит на станцию экипаж МКС-68, запланирован на 21 сентября 2022 года. В состав экспедиции войдут космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который станет третьим специальным корреспондентом ТАСС на МКС, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио.

В ноябре 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС открыли корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС на орбите стал космонавт Александр Мисуркин. ТАСС и Роскосмос развивают сотрудничество на протяжении многих лет, в его рамках выпустили спецпроектов о космосе, проводятся выставки и другие совместные мероприятия. В августе 2022 года было подписано соглашение о дистрибуции фото- и видеоконтента Роскосмоса через медиабанк ТАСС.