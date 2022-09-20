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Интерфакс-АВН

Франция направит более 9 млрд евро на космическую отрасль

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Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане
Центр управления космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Париж. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Французский премьер-министр Элизабет Борн заявила о планах Франции инвестировать более 9 млрд евро в космический сектор.

"В целом Франция готовится инвестировать в космический сектор более 9 млрд евро в три ближайшие года для научных исследований и нашей космической промышленности", - заявила глава французского правительства в воскресенье на открытии Международного астронавтического конгресса в Париже.

Она подчеркнула, что эти важные инвестиции предназначены для реализации космической стратегии страны, определенной президентом Франции Эмманюэлем Макроном в феврале нынешнего года.

"Главная стратегия - это сохранить совместно с Европой наш независимый доступ в космос", - сказала Борн. Для этого, по ее словам, которые приводит газета Le Figaro, необходимы "мощные ресурсы и передовые исследования".

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Франция
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