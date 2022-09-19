Высокая мода: как «одевают» самолеты

Раскраска самолета не только защищает его от коррозии, но и является отличительным знаком производителя или авиакомпании. Бывает, что авиалайнеры украшаются к памятным датам или знаковым событиям. И если военная авиация в этом плане сдержана и практична, то оформление гражданских самолетов часто отдается на откуп дизайнерам и современным художникам.

Попробовать себя в роли промышленного дизайнера можно прямо сейчас: до 16 октября продлен прием работ на конкурс «Дизайн Акт 2022», где можно предложить свой вариант ливреи – раскраски фюзеляжа для новейшего авиалайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14.

Рассказываем об истории и современных тенденциях авиамоды для гражданской авиации.

Костюм-идентификатор

Сегодня для обозначения цветовой схемы и других визуальных идентификаторов гражданских воздушных судов принято использовать термин «ливрея». Изначально ливрея – это вид европейского костюма для прислуги, элементы которого – цвета, герб − обозначали принадлежность к определенному состоятельному дому. Позже ливреями стали называть украшения дилижансов, поездов, пароходов, а с распространением гражданской авиации в XX веке – и самолетов. Со временем авиационные ливреи стали важным элементом корпоративной идентичности и даже объектом моды и современного искусства.

Стоит сказать, что в отношении моды самолеты похожи на людей: большинство авиалайнеров в мире не стремятся выделиться и «одеваются» достаточно стандартно. Дизайнеры авиапроизводителей и авиакомпаний чаще всего используют базовый набор элементов, достаточный для узнаваемости и удобства использования крылатых машин. Как правило, это логотип, состоящий из текстовой части и эмблемы авиакомпании, и раскраска самолета в брендовые цвета.

DesertAir Douglas DC-3 в металлической ливрее. Фото: Lance C Broad / wikipedia.org

Однако, увидев металлические авиалайнеры, выпущенные до Второй мировой войны, мы бы с вами удивились их раскраске – она практически отсутствовала. Авиастроители не сразу нашли правильный подход к окрашиванию самолетов и предпочитали выпускать их в стиле «голый металл». К тому же краска придавала самолетам лишний вес, который мог доходить до 300-400 кг. Кроме того, отполированные металлические машины выглядели тогда в прямом смысле блестяще.

Полоски, яркие цвета или строгий белый

С середины 1960-х годов с появлением качественных грунтовок и новых технологий нанесения краски самолеты «переодеваются» в ливреи с полной покраской. Это с одной стороны позволяло защитить конструкцию от вредных воздействий окружающей среды, а с другой – повысить узнаваемость авиалайнера и даже донести до пассажиров нужное послание.

Конструкция самолета, а главное – стремительный характер металлических птиц, сами подсказывали дизайнерам первые визуальные решения. Одним из первых элементов ливрей стал «читлайн» – горизонтальная полоса через весь борт, скрывавшая ряд иллюминаторов. Затем ее придумали продлить на хвост самолета в форме хоккейной клюшки. Сегодня такая раскраска самолетов редка и воспринимается, скорее, как «ретро».

Boeing 737 Eastern Air Lines в раскраске «читлайн». Фото: Venkat Mangudi / wikipedia.org

Одним из первых начал полностью красить самолеты в яркие цвета американский авиаперевозчик Braniff International в 1960-е годы. Они использовали бежевый, бирюзовый, оранжевый и другие цвета. Такая раскраска была частью рекламной кампании «Нет невзрачным самолетам», в которую кроме оформления экстерьера и интерьера самолетов входили, например, «космические» наряды бортпроводниц.

UTA DC-8 в ливрее Eurowhite. Фото: Michel Gilliand / wikipedia.org

Многие авиакомпании и сегодня «одевают» свои борта в яркие цвета, но все же наиболее живучей оказалась ливрея, получившая название «Eurowhite» или «европейская белая». В этом случае основным цветом выступает белый, а самым ярким элементом становится логотип компании. Популярной эту концепцию сделало распространение авиационного лизинга: белый самолет проще передать из одной компании в другую, не тратя большие средства на брендирование. Кроме того, у белой ливреи целый ряд преимуществ: на ней лучше видно дефекты и она лучше отражает солнечный свет.

Одежда в высоком стиле

Фюзеляжи самолетов часто используются для того, чтобы отметить важное событие, или просто для рекламы, причем иногда самолеты «продают» образ страны. Для этого национальные авиаперевозчики разукрашивают борта в цвета своей страны или ее узнаваемые символы. Японцы рисуют покемонов, голландцы «покрывают» самолеты фарфоровой плиткой, а в авиакомпании «Россия» в этом году один из самолетов SSJ-100 получил новую ливрею с тройкой лошадей – образом, воспетым в русской литературе.

Фото: авиакомпания «Россия» Продолжим тему российских «Суперджетов» и национальных символов. Авиакомпания «Ямал» − крупнейший авиаперевозчик в Западно-Сибирском регионе России. В ее авиафлоте сегодня состоит 15 самолетов SSJ-100, раскрашенных в фирменные цвета Ямало-Ненецкого автономного округа –белый, голубой, синий и красный, а с хвоста самолета улыбается белый медведь. Такой выбор не случаен – самолеты «Ямала» играют важную роль в жизни Крайнего Севера.

Фото: авиакомпания «Ямал» За южное направление полетов отвечает авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Международном аэропорту Платов города Ростова-на-Дону. Ливреи азимутовских «Супреджетов» под стать южной природе – яркие, вызывающие воспоминания о море и солнце. В 2020 году на одном из самолетов «Азимута» появилось стилизованное изображение коня – символа вольного Дона.

Фото: авиакомпания «Азимут»

В 2013 году, когда «Аэрофлот» отмечал 90-летие, был объявлен народный конкурс на лучшую праздничную раскраску самолета. В качестве «холста» был выбран фюзеляж SSJ-100, а победителем стал макет «под хохлому», который и был реализован. Получилось ярко и очень узнаваемо.

Фото: wikimedia.org Попробовать свои силы в авиационном дизайне и предложить свой вариант ливреи для новейшего российского авиалайнера МС-21-310 можно на конкурсе «Дизайн Акт 2022». Прием заявок продлен до 16 октября, поэтому нужно поторопиться. В поддержку конкурсной программы художники студии ZORAN DESIGN предложили свой вариант покраски самолета.

Ливрея выполнена в небесно-голубых запоминающихся тонах, композицию дополняет стилизованное изображение выдающегося авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева, чье имя носит Инженерный центр корпорации «Иркут», разработавший МС-21.