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ТАСС

Полянский: поставки артиллерии Украине делают Запад пособником преступлений Киева

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/John Minchillo

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Западные страны, поставляя на Украину дальнобойную артиллерию и ракетные установки, становятся пособниками преступлений Киева против мирных жителей. Об этом в воскресенье заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнеров пособниками преступлений Украины против мирного населения", - написал он в Twitter. 

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