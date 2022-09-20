Полянский: поставки артиллерии Украине делают Запад пособником преступлений Киева

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Западные страны, поставляя на Украину дальнобойную артиллерию и ракетные установки, становятся пособниками преступлений Киева против мирных жителей. Об этом в воскресенье заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнеров пособниками преступлений Украины против мирного населения", - написал он в Twitter.