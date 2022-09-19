В ФСВТС считают, что сотрудничество Москвы и Тегерана развивается достаточно успешно

Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России с Ираном развивается достаточно успешно. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я могу сказать только одно, что развивается оно достаточно успешно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, насколько активно развивается военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном.