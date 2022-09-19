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ТАСС

В ФСВТС считают, что сотрудничество Москвы и Тегерана развивается достаточно успешно

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество России с Ираном развивается достаточно успешно. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я могу сказать только одно, что развивается оно достаточно успешно", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, насколько активно развивается военно-техническое сотрудничество РФ с Ираном. 

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Страны
Иран
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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