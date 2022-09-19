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ТАСС

Франция намерена вложить в космическую отрасль более €9 млрд

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Как заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, ключевая цель заключается в сохранении у Европы доступа в космос

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что страна планирует выделить более €9 млрд в космическую отрасль в ближайшие три года.

"В общей сложности более €9 млрд Франция готова инвестировать в космическую индустрию и исследования в ближайшие три года", - сказала Борн в воскресенье, выступая на Международном астронавтическом конгрессе в Париже.

По ее словам, ключевая цель заключается в сохранении у Европы доступа в космос. "Для этого стране необходимы мощные инструменты и передовые исследования". К новым технологиям глава французского правительства, в частности, отнесла проект перспективной тяжелой ракеты Ariane 6.

Ранее сообщалось, что первый полет новой ракеты тяжелого класса Ariane 6, которая придет на замену Ariane 5, состоится не раньше середины 2023 года.

Международный астронавтический конгресс - ежегодное мероприятие, которое является одним из главных космических событий. В прошлом году конгресс прошел в Дубае, за год до этого - в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. 

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Страны
Франция
Проекты
Ariane РН
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